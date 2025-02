Prato Nord-Casale Fattoria. Che sfida oggi in "Prima"

Il calcio d’inizio della ventunesima giornata di Prima e Seconda Categoria alle 15 e il programma presenta già diverse sfide già cruciali. Cominciando dal girone D di Prima Categoria: lo Jolo si è ripreso il secondo posto in classifica a meno nove dal Settimello e conta di consolidare la posizione violando il terreno di gioco del San Godenzo. Al Galleni c’è Prato Nord – Casale Fattoria, un derby che mette di fronte due formazioni determinate a far punti per restare sopra la linea di galleggiamento. In zona playout c’è il CSL Prato Social Club, impegnato in un difficile confronto esterno con il Quarrata dell’ex-CF Elio Menna. E occhio anche al Maliseti Seano ex-fanalino di coda, che sembra aver cambiato marcia e vorrà dimostrarlo facendo risultato anche nella tana della Folgor Calenzano. Scendendo in Seconda Categoria, focus sulla Pietà che può mettere la freccia e prendersi la vetta: al Faggi, la banda Trupia dovrà prevalere sul Montalbano Cecina e sperare che il San Niccolò attuale primo della classe faccia un passo falso. Al terzo posto a quota 32 punti ci sono ben quattro squadre, fra le quali spiccano il Chiesanuova (pronto a ricevere allo Scirea l’Olimpia Quarrata, dopo aver regolato nel recupero di qualche giorno fa il Montalbano) la Galcianese (che al Martelli si misurerà con il Tavola). Mezzana – Montemurlo promette punti "pesanti" per avvicinarsi alle zone nobili per l’eventuale sodalizio vincitore, mentre la Valbisenzio di Nanni dovrà sconfiggere a domicilio il Cintolese per cullare il sogno di salvarsi. Ed un assist potrebbe arrivare dai "cugini" del Vernio, qualora i verniatti fermassero il Pistoia Nord. Si passa quindi al girone F, con il Poggio a Caiano capolista determinato ad allungare: la formazione di coach Martini sarà impegnata però a Sesto Fiorentino contro il Doccia terza forza del raggruppamento. Il Becheroni sarà invece teatro del match fra La Querce e Virtus Comeana, con i comeanesi (quarti) che mirano a risalire ulteriormente e a rinsaldare il loro peso nella parte di classifica che dà accesso agli spareggi-promozione. La Polisportiva Naldi rinvigorita dalla nuova guida tecnica di Campolo cerca continuità nella tana de La Lanterna. E in conclusione, il San Giusto cercherà di capitalizzare il fattore-campo per avere ragione del Sesto: i tre punti sarebbero fondamentali per pianificare i prossimi passi del "progetto salvezza".

Giovanni Fiorentino