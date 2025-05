La guida ai film. Fuori di Martone arriva all’Eden

"Fuori", l’unico film italiano in concorso all’ultima edizione del festival del cinema di Cannes arriva in programmazione al cinema Eden (ore 16/18.15/21). L’undicesimo film diretto da Mario Martone (se si escludono cortometraggi e partecipazioni a film ad episodi), riaccende i riflettori su una figura riscoperta soltanto recentemente: Goliarda Sapienza, ex attrice e soltanto in età adulta scrittrice di un libro uscito postumo, scoperto prima in Francia e poi in Italia. Una donna controcorrente, libera, coraggiosa, anticonformista che non poteva che essere interpretata da Valeria Golino. Proprio lei in qualità di regista, ha firmato la riduzione cinematografia de "L’arte della gioia" della stessa Sapienza. Un momento preciso della sua vita è raccontato in "Fuori", quel momento che portò Goliarda Sapienza, dritta in galera con la brutta accusa di aver rubato dei gioielli. Ma fuori appunto c’è la rinascita, in compagnia di alcune detenute, libere come lei che hanno il volto di Matilda De Angelis e Elodie, finalmente nel cast di un film d’autore dopo alcune performance cinematografiche da dimenticare. Martone si conferma un eccellente regista, capace di trattare molto bene il "capitale umano". Sempre all’Eden il nuovo cartoon "Lilo & Stitch" (ore 18/18.15/21). Infine "Paternal leave" con Luca Marinelli, il miglior attore della sua generazione, diretto dalla compagna, l’attrice regista tedesca Alissa Jung (ore 16/18.15/21). Al Centro Pecci continua la programmazione del bel film peruviano "Reinas" (sabato ore 16.20/21.15 domenica ore 18.30). Siamo a Lima in Perù; due sorelle adolescenti sono in partenza per gli Stati Uniti, un cambio di vita fortemente voluto dalla madre in rotta con il padre. Ma in questa fase di emigrazione, qualcosa si inceppa. L’altro film in cartellone è "Sex", uno degli episodi della trilogia delle relazioni del regista norvegese Dag Johan Haugerud (sabato ore 18.30 domenica ore 16.15/21). Il cinema Terminale stupisce scegliendo Tom Cruise e la sua ultima avventura legata alla saga di "Mission impossibile". "The final reckoning" è un super kolossal milionario adrenalinico che non deluderà i tanti amanti del genere (sabato ore 17/21 domenica ore 17/20.30 mentre martedì 27 ci sarà la versione originale con sottotitoli alle ore 20.30.

Federico Berti