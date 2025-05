C’è la Coppa di Bagnolo edizione 55. Domenica di gara e strade chiuse

È tra le gare ciclistiche più longeve del territorio e quest’anno taglia il traguardo della 55esima edizione. Si tratta della Coppa Sportivi di Bagnolo, promossa dal circolo Gino Gelli associazione sportiva Sportivi di Bagnolo, con il patrocinio del Comune di Montemurlo e l’organizzazione del Cycling Team Seanese, che ritorna domenica a Bagnolo a partire dalle 14 con partenza da via Labriola. La gara ciclistica è valida per il campionato regionale e quest’anno vedrà la partecipazione di 120 atleti . Una sfida importante per far emergere i campioni di domani infatti è riservata alla categoria juniores (ragazzi di 17-18 anni). Sono 65 gli atleti toscani in gara e oltre 40 quelli che arrivano da fuori regione. Novità di quest’anno è il tracciato più lungo, ben 127 km, con 5 giri della Rocca di Montemurlo e 11 della piana montemurlese. Come sempre anima della manifestazione sportiva è Riccardo Corsi che segue con passione l’organizzazione della corsa. "La Coppa Sportivi di Bagnolo è un classico del ciclismo juniores. Una manifestazione che richiama sempre tanti giovani ciclisti da tutta Italia e alla quale il Comune di Montemurlo tiene molto e che supporta con convinzione" dicono il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport, Valentina Vespi. Per consentire lo svolgimento della gara, domani dalle 14 alle 17,30 entreranno in vigore alcune limitazioni al traffico.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti. Le vie coinvolte sono via Labriola, via Montalese, via Fratelli Rosselli, rotatoria via Berlinguer, via Scarpettini, via Milano, via Cremona, via Venezia, via Terni, rotatoria via Parugiano di Sotto- via Boito, via Parugiano di Sotto, via dell’Agricoltura, via Labriola (da ripetere 11 volte).

Si.Bi.