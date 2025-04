Prato, maxi piano di rinnovo delle aree gioco nei giardini pubblici

Prato, 12 aprile 2025 - Inizieranno lunedì 14 aprile, i lavori di sistemazione della pavimentazione dell’area gioco nel parco dell’ex Ippodromo. L’intervento consiste nella rimozione di 500 metri quadrati di gomma che sarà sostituita da altrettanto ma nuovo materiale anti trauma. La posa inizierà subito dopo Pasqua e terminerà entro i primi dieci giorni di maggio perché necessita anche di un tempo di posa per la sua corretta installazione. L’intervento rientra in un piano complessivo di riqualificazione delle aree gioco dei giardini pubblici cittadini per renderle più sicure e più funzionali che si svilupperà tra aprile e maggio. Due punti, con sostituzione di alcuni giochi, sono già conclusi: via Marie Curie e via Reginaldo Giuliani. In entrambi i casi al posto della pavimentazione in gomma è stata messa la terra per riportare la superficie a verde perché si tratta di giochi di altezza inferiore al metro. Per le aree con giochi alti più di un metro la vecchia pavimentazione potrà essere sostituita o da gomma o da cippato in base alla valutazione che i tecnici fanno del contesto. Complessivamente saranno rimossi duemila metri quadrati di vecchia gomma, sostituiti da materiale più permeabile e traspirante o da terra. Il piano arriverà a conclusione per la fine di maggio con la conclusione di tutti gli interventi. “Ci dispiace se l’interdizione di qualche area gioco crea disagio ma la stagione migliore per effettuare questo tipo di intervento è proprio quella primaverile. – spiega l’assessore alla Transizione ecologica e ai parchi, Marco Biagioni – Sono interventi necessari per migliorare e rendere ancora più belle, ecosostenibili e sicure le aree gioco per i nostri piccoli concittadini per i quali abbiamo realizzato dei cartelli in ben cinque lingue. Lavoriamo a ritmo serrato per rendere nuovamente fruibile ogni spazio nel giro di poche settimane. Da quel momento in poi non si potranno che migliorare i nostri parchi e svilupparne di nuovi”. Il Giocagiò fa eccezione rispetto al resto del piano. Sarà interdetta solo l’ala più vecchia del grande parco giochi, quella non interessata dalla recente riqualificazione. La chiusura avverrà dopo Pasqua mentre i lavori saranno effettuati in autunno con un progetto di riqualificazione complessiva. I giochi non oggetto di sostituzione saranno spostati nel resto del parco in modo da limitare al massimo i disagi.