Prato, ecco la presentazione delle co-progettazioni del Macrolotto Zero

Prato, 17 gennaio 2025 - Si terrà lunedì 20 gennaio a PrismaLab (via Filzi 39/s) dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 la presentazione delle co-progettazioni del Macrolotto Zero di Comune di Prato e Save The children: MacroZero Hub di innovazione sociale e Digital Academy. L'incontro, Policy Lab, è organizzato da Save The Children e Comune di Prato nell’ambito del programma Qui, un Quartiere per crescere, attivo nel Macrolotto Zero di Prato dal 2022 con l'obiettivo di trasformare l'area in uno spazio che garantisca le migliori opportunità di crescita per bambini, adolescenti e famiglie.

I lavori saranno aperti alle 10 dall'assessora all'Innovazione e Sviluppo Economico Benedetta Squittieri, dall'assessora alla Città Contemporanea Maria Logli, da Gaia Fiorini, Community Manager di Save the Children, e da Paolo Lattanzio della Coesione territoriale e sviluppo della strategia di Save the Children. Saranno presenti le associazioni e gli enti del terzo settore che operano nel Macrolotto Zero, che sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana saranno suddivisi in tavoli di lavoro con la presenza di un referente di Save the Children e gli educatori del Comitato Permanente ragazzi e ragazze del Macrolotto Zero. Policy Lab è infatti dedicato a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di politiche pubbliche attraverso un approccio partecipativo e orientato alla sperimentazione.

Segue la Conferenza Territoriale del Piano di Sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza promossa da Save the Children e presentata a PrismaLab il 16 dicembre scorso per fare il punto a due anni dalla nascita di "Qui un quartiere per crescere": è stata anche l’occasione per lanciare i due percorsi di co-progettazione territoriale che vedono l’avvio nel 2025, la “Road to Digital Academy”, da cui nascerà la prima accademia del digitale del territorio dedicata alla formazione e all’inserimento lavorativo di ragazzi dai 14 ai 24 anni, e MacroZero - Hub di innovazione sociale, spazio rigenerato dal Comune di Prato e concesso in co-progettazione a Save the Children, che ambisce a diventare punto di riferimento permanente di confronto e di rilancio delle azioni previste nell’ambito del Piano di sviluppo territoriale. Uno spazio per e della comunità in cui sperimentare nuovi modi di collaborare per sviluppare il territorio, che offrirà opportunità educative e formative e servizi dedicati alla salute, sociali, di orientamento al lavoro, di accompagnamento e supporto alla genitorialità e di inclusione, pensato da Save the Children insieme a enti e associazioni del territorio e al Comitato permanente dei ragazzi e delle ragazze del Macrolotto Zero di Prato.