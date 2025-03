Prato, l'Art Hotel ospita la presentazione del libro "Il Bacio da Sfogliare"

Prato, 12 marzo 2025 - L'Art Hotel si apre sempre di più alla città e dà seguito al percorso di promozione di arte e cultura attraverso nuovi eventi ed iniziative, col filo conduttore dell'eccellenza nell'ospitalità alberghiera. In questa direzione va la presentazione del libro 'Il Bacio da Sfogliare', di Ilaria Guidantoni, edito da Cinquesensi. L'appuntamento è per domenica prossima, 16 marzo alle ore 11 all'Art Hotel Milano, in via Tiziano 15 a Prato. La presentazione del libro sarà a cura di Ilaria Magni che dialogherà con l'autrice del volume.

“E' nostra intenzione aprire gli spazi dell'Art Hotel sempre di più a iniziative ed eventi di stampo culturale – spiega il direttore dell'Art Hotel Milano, Paolo Mazzoni -. Queste giornate rappresentano momenti di dialogo, condivisione, danno la possibilità agli autori di libri e mostre di potere avere visibilità e consentono anche a noi di diffondere sempre di più in città la qualità dei nostri servizi. L'iniziativa di domenica rappresenta solo un primo momento di questo 2025 di apertura al territorio, a cui farà seguito un cartellone d'eventi mirato sul culturale”.

Ricordiamo che l'Art Hotel Milano conta su 70 camere, di tipologia classic e comfort, tutte recentemente ristrutturate. E che adesso hanno come dotazioni cassaforte, wi-fi, aria condizionata, frigobar, letti ortopedici e materassi di ultima generazione. Ora in corso c'è la ristrutturazione dei sanitari. “L'idea è quella di creare un ambiente sempre più moderno – prosegue Mazzoni -. Prevedendo anche l'uso di docce emozionali, così da accontentare sia le persone d'affari che i turisti che scelgono Prato come meta strategica per visitare la città e il resto della Toscana”.

Tornando al libro, la presentazione si terrà nella hall dell'albergo, dove c'è anche l'allestimento perenne delle opere d'arte. Quest'ultima è una caratteristica sia del Milano che dell'Art Hotel Museo di viale della Repubblica, grazie anche alla collaborazione con il collezionista d'arte Carlo Palli. Per quanto riguarda il libro, racconta di un viaggio di scoperta sotto il segno del bacio. Un volume che in 144 pagine e in un formato lieve riesce a sostanziare e a connotare i nostri baci quotidiani nell'incontro con l'altro. L'opera di copertina si intitola Baci Rubati / Covid 19 ed è un carboncino e grafite su tela dell'artista Omar Galliani. Le undici illustrazioni che introducono i capitolo sono state realizzate da Emma Dal Falco. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Dopo la presentazione del libro ci sarà un light lunch che si terrà nella veranda attrezzata dell'albergo. Per info: 348/4013707.