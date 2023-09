Prato, la sala da biliardo del Circolo Renzo Grassi intitolata a Francesco Nuti

Prato, 21 settembre 2023 - Sono passati oltre tre mesi dalla scomparsa di Francesco Nuti, ma i tributi alla sua memoria continuano. L'ultimo in ordine di tempo è la decisione del Circolo Arci Renzo Grassi a Narnali di intitolare al compianto regista la propria sala da biliardo. Biliardo che era una delle grandi passioni di Nuti, come testimoniato dai film “Io, Chiara e lo Scuro”, “Casablanca, Casablanca” e “Il signor Quindicipalle”. L'amore per questa disciplina è sbocciato proprio tra i panni verdi del circolo di Narnali, dove Nuti ha preso in mano la prima stecca e dove ha inanellato i primi filotti.

La targa col suo nome sarà svelata alle 21 di venerdì 22 settembre, nell’ambito di una serata tutta in suo ricordo, che proseguirà con spettacoli e testimonianze, in primis quella del fratello Giovanni. Inoltre, all'interno del circolo saranno esposte le locandine dei suoi film. L’evento, rigorosamente a ingresso libero, non poteva che intitolarsi “Madonna che silenzio c’è a… Narnali”. «Questa iniziativa nasce con l'intento di riempire un po' di quel silenzio che ci ha lasciato Cecco – spiega Maurizio Frate del Circolo Grassi – sarà una rimpatriata tra amici, con musica, racconti, letture e aneddoti per riassaporare un po' di quella magia che il nostro narnalese sapeva regalarci. Col sorriso, come piaceva a lui».