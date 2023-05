Prato, la Protezione Civile in aiuto dell'Emilia Romagna

Prato, 23 maggio 2023 - Prato in campo per aiutare l'Emilia-Romagna, costretta a fare i conti con i danni provocati in questi giorni dal maltempo. La Protezione Civile del Comune è impegnata da quattro giorni a Conselice, in provincia di Ravenna, per dare una mano alla popolazione, in particolare per spalare il fango e per tentare di salvare case e aziende del territorio, devastato dalle esondazioni e dalle frane delle scorse ore.

In tutto, sono 15 le squadre del sistema di Protezione Civile del volontariato pratese che hanno preso parte all'intervento assieme alla Regione Toscana. Il comune di Prato nello specifico ha inviato un idrovoro da 10.000 litri/minuto, altri quattro da 3.000 l'uno, uno da 6.000 e una torre faro.