"PRATO: La parte sud-est vuole vincere!"

Il rione di Santa Maria comprende la zona sud-est della città e della provincia. Questi i quartieri di riferimento degli Orsi di Santa Maria: Castelnuovo, Fontanelle, Santa Maria a Colonica, San Giorgio a Colonica, Soccorso, Paperino, Macrolotto Due, Le Badie, Grignano, Cafaggio, Mezzana, e tutto il territorio di Poggio a Caiano. I riferimenti in città sono la chiesa di Santa Maria delle Carceri, Porta di Gualdimare (via Cesare Guasti) e porta Fuia (via del Pellegrino), mentre il campo di allenamento si trova a Mezzana, in via Sant’Andrea a Tontoli. Lo stemma ufficiale è composto da un orso nero in campo giallo, mentre l’antico motto è "Nosce te ipsum". Per acquistare i biglietti della Palla Grossa ci si può recare sul portale online CiaoTickets, oppure all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, o ancora alla tabaccheria del Parco Prato.