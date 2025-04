Prato, la Misericordia ha un nuovo mezzo: una jeep e un carrello per le emergenze

Prato, 14 aprile 2025 - La Misericordia di Prato ha ampliato la propria dotazione per gli interventi di Protezione civile. Sabato scorso, 12 aprile, in occasione della celebrazione prefestiva della Domenica delle Palme, sono stati inaugurati e benedetti un nuovo mezzo (una jeep pick-up) e un carrello per l’attrezzatura da utilizzare durante le emergenze. È ormai una tradizione per l’Arciconfraternita quella di vivere con la fratellanza l’inizio della Settimana Santa e di dedicare il ritrovo all’impegno portato avanti dal settore di Protezione civile. L’iniziativa nacque su ispirazione di Paolo Diani, scomparso tre anni fa, a lungo coordinatore del Sistema di Protezione civile di Prato.

«In questa occasione Paolo preparava delle bustine contenenti delle foglie d’ulivo benedetto da consegnare ai confratelli e alle consorelle impegnate nei servizi di Protezione civile – spiega Gianluca Mannelli, proposto della Misericordia di Prato – e noi, insieme alla moglie Barbara e ai figli Cristina, Marco e Luca abbiamo voluto continuare riproponendo questo gesto». È stata la nipotina di Paolo Diani, Virginia, a consegnare ai presenti questo piccolo dono molto apprezzato e sentito dalla fratellanza. La messa è stata presieduta dal cappellano dell’Arciconfraternita don Gino Calamai, che ha realizzato l’altare della celebrazione con una barella, «simbolo dell’impegno quotidiano dei confratelli e delle consorelle impegnati nel servizio agli altri», ha detto il sacerdote. Alla funzione erano presenti il proposto Gianluca Mannelli, il governatore Laila Minelli, il provveditore Carlo Scardazzi, i membri del Magistrato e tanti confratelli e consorelle della Misericordia. Sabato 12 e domenica 13 aprile è stato anche un fine settimana dedicato alla formazione, presso la sede operativa di via Galcianese si è tenuto il corso di soccorritore di livello avanzato, al quale hanno partecipato quaranta volontari.