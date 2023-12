Festa a base di ketamina nel locale. Due persone denunciate

Prato, 15 dicembre 2023 – Ketamina e anfetamina sul tavolo. Per questo due persone sono state denunciate all’interno di un circolo gestito da cittadini di nazionalità cinese a Prato. L’operazione, svolta dalla polizia, rientra nell’ambito delle attività di contrasto alla lotta agli stupefacenti.

Nel complesso sono state identificate quarantadue persone, tutte interne alla comunità cinese pratese, otto delle quali venivano accompagnate presso gli uffici per gli accertamenti di rito al termine dei quali, sette di esse venivano deferite per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia, mentre all'ottava veniva notificato un provvedimento di rigetto di protezione speciale. Dal controllo negli ambienti del circolo veniva invece ritrovata, distesa su vassoi, ketamina per un peso complessivo pari a quasi 4 grammi, oltre a frammenti di anfetamina pronta per il consumo da parte degli avventori. Per questo il titolare del locale ed il gestore sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di agevolazione all'uso di sostanza stupefacente. Sequestrato anche l’incasso del locale, pari a circa 1000 euro.