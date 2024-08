Prato, Juniores in ritiro a Porretta. L’esordio sarà contro il Ghiviborgo

Dopo la Prima Squadra, anche la formazione Juniores del Prato comincia la sua stagione da Porretta Terme. Da lunedì sono in ritiro. In panchina ecco la novità Edoardo Lazzarini, arrivato durante l’estate dopo l’esperienza dell’anno scorso con la Prima Squadra della Viterbese. Lo staff tecnico viene completato dal preparatore atletico Marco Evi, il preparatore dei portieri Antonio Palombi, e il collaboratore tecnico Andrea Amburatore. Per quanto concerne la rosa invece, è costituita da alcuni calciatori classe 2006 già presenti l’anno passato, da dei 2007 reduci dal successo nel campionato Juniores provinciale 2023/24 e poi da volti nuovi inseriti in sede di calciomercato.

Questo l’elenco completo dei giocatori del Prato. Portieri: Matteo Spina e Mattia Frassi. Difensori: Giorgio Sepe, Gianpaolo Fiore, Lorenzo Lombardi, Joshua Amadine, Alessandro Rossi, Steven Pinzani, Costantino Papanicolau. Centrocampisti: Lapo Corrieri, Lapo Nannucci, Andrea Vannucchi, Corso Castelletti, Salvatore Cinà, Agim Arkaxhiu, Jude Ukwani, Elias Guidi, Rigers Kapidani, Alessio Robi, Christian Lombardi, Niccolò Danesi, Flavio Mucaj, Leonardo Tacconi. A livello di campionato, il Prato è stato inserito nel girone F. L’esordio è in programma il 14 settembre sul campo del Ghiviborgo, mentre la settimana successiva debutto casalingo contro il Tuttocuoio. Da segnalare poi il derby con la Pistoiese del 12 ottobre (ritorno l’8 febbraio) e la doppia stracittadina con la Zenith Prato (il 2 novembre e il 22 febbraio).

Francesco Bocchini