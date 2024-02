"Prato: Inizia la Quaresima con il suono del campanone del Duomo"

E’ quasi tempo di Quaresima e come ogni anno l’ingresso nel tempo di preparazione alla Pasqua sarà sancito dal campanone del Duomo, che alla mezzanotte di domani 14 febbraio suonerà a distesa. I rintocchi ricorderanno a tutti l’inizio di uno dei giorni più sacri di tutto l’anno, il Mercoledì delle Ceneri, giorno di astinenza dalle carni e di digiuno; i maggiorenni sono invitati dalla Chiesa a consumare un solo pasto, segno e richiamo alla penitenza.

Nella cattedrale, alle 9,30, messa solenne capitolare presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini (le altre celebrazioni sono alle 7,30 e alle 17,30; quest’ultima è trasmessa in diretta su Tv Prato). Nella maggior parte delle parrocchie della diocesi si tengono messe serali, dopocena, in modo da permettere anche a chi lavora di poter partecipare.

Da venerdì, per tutto il tempo di Quaresima, nelle chiese si celebra il rito della Via Crucis. In Cattedrale si comincia il 16 febbraio alle 16,45, prima della celebrazione della messa feriale. Ricordiamo infine che la Domenica delle Palme sarà il 24 marzo e Pasqua domenica 31 marzo.