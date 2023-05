Prato, inaugurata la LIV Settimana di Studi della Fondazione Datini

Prato, 15 maggio 2023 - E' stata inaugurata nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, nella sala maggiore del Consiglio comunale di Prato la LIV Settimana di Studi della Fondazione Istituto internazionale di Storia Economica “F. Datini”, in collaborazione con il comune di Prato. Il titolo dell'evento è “Mezzi di scambio non monetari. Merci e servizi come monete alternative nelle economie dei secoli XIII-XVIII”, che trova nella mostra esposta al Museo del Palazzo Pretorio, dal nome “L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere” una sua perfetta rappresentazione.

L'allestimento è stato realizzato alla Fondazione Datini e curato dalla professoressa Angela Orlandi, in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, e sarà visitabile fino al 19 novembre.

L'apertura della LIV Settimana di Studi ha visto gli interventi del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, della direttrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa Maria Elvira Mancino. A fare gli onori di casa l’assessore al turismo Gabriele Bosi.

L'appuntamento proseguirà fino al 18 maggio nel ridotto del Teatro Politeama Pratese. I partecipanti, provenienti da tutto il mondo (Anversa, Bruxelles, Calgary, Firenze, Genova, Gand, Lione, Londra, Lund, Martinica, Milano, Montpellier, Nashville, New York, Parigi, Philadelphia, Sassari, Staffordshire e Venezia), si confronteranno su numerose tematiche collegate al tema della Settimana di Studi; tra i temi affrontati, di stringente attualità e alto profilo scientifico, “Meccanismi per l’utilizzo di mezzi di scambio non monetari”, “La diffusione dei mezzi di scambio non monetari”, “Natura dei mezzi di scambio non monetari”, e “Usi dei mezzi di scambio non monetari”.

Francesco Bocchini