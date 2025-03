Prato, in arrivo nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici su aree pubbliche

Prato, 26 marzo 2025 - Nella seduta di ieri, martedì 25 marzo, la giunta comunale ha deciso, considerate le alte richieste e l'interesse da parte dell'Amministrazione a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, l'attivazione della procedura che permetterà l'installazione e l'eventuale gestione di punti di ricarica per i veicoli elettrici su aree pubbliche. Potranno fare richiesta sia soggetti privati che pubblici e in caso poi di esito positivo sarà stipulata una specifica convenzione. L’Amministrazione Comunale conferma inoltre l’adesione già in essere dal 2023 all’Accordo Quadro del Consorzio Energia Toscana che prevede l’installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione pluriennale dell’infrastruttura elettrica e il servizio di ricarica di veicoli elettrici accessibile al pubblico. Sempre nel 2023 l'Amministrazione ha approvato il PEM, piano della mobilità elettrica, che prevede l'installazione di 1801 colonnine entro il 2030 di cui 600 a ricarica veloce. Nel 2023 le auto elettriche in provincia erano 858 di cui 659 nel Comune di Prato (521 in totale in più rispetto al 2021), 31 i veicoli industriali pesanti elettrici, 31 i veicoli industriali di cui 19 nella città di Prato e 103 i motocicli di cui 85 in città (55 in totale in più rispetto al 2021). "Vogliamo rendere Prato una città all'avanguardia sulla mobilità elettrica, dove sia facile ricaricare i propri mezzi elettrici - ha affermato l'assessore alla Transizione ecologica Marco Biagioni - I numeri ci dimostrano che il mercato di veicoli elettrici è in costante crescita anche nel nostro territorio, benché siano ancora pochi i luoghi dove poter ricaricare. Siamo convinti che con la giusta infrastruttura elettrica questo processo necessario potrà accelerare, perché più accessibile. Per questo abbiamo deciso di aprire l'istallazione di colonne elettriche negli gli spazi già indicati dal Comune ad altre realtà che oggi ci stanno presentando la loro intenzione di investire su questo territorio. Il Comune di Prato si impegnerà a garantire il servizio di ricarica in ogni frazione. Questa azione va nella direzione di abbattere le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria e si affianca a politiche per la condivisione dei mezzi e per la mobilità pubblica, rivolta soprattutto a chi oggi non è in grado di sostituire il proprio veicolo o ha bisogno di una vera alternativa all'auto".