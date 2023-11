Prato, in arrivo aiuti da Ebensee per sostenere i costi causati dall'alluvione

Prato, 15 novembre 2023 - Dall'estero arrivano importanti aiuti per Prato. Dopo la città tedesca di Wangen, anche il comune di Ebensee, gemellato con la città laniera dal 1987, ha manifestato la propria solidarietà, lanciando una raccolta di donazioni economiche per sostenere i costi causati dalla recente alluvione. Ad attivare l'iniziativa sono stati l'amministrazione comunale di Ebensee, la parrocchia e l'Associazione del Gemellaggio.

"Ringraziamo davvero la Sindaca di Ebensee Sabine Promberger e tutta la città di Ebensee - dichiara l'assessore ai Gemellaggi Gabriele Bosi - per questo gesto di affetto e solidarietà nei confronti della nostra città. A Ebensee ci lega una lunga amicizia nata dalla volontà, da parte degli ex Deportati Roberto Castellani e Dorval Vannini, di costruire una collaborazione basata sulla memoria delle deportazioni naziste. A Ebensee infatti si trovava un Campo di concentramento in cui persero la vita molti pratesi deportati a seguito dello sciopero del Marzo 1944. Dalla nascita del Gemellaggio a oggi le nostre due comunità si sono impegnate in un progetto concreto di amicizia che permette anche a tanti nostri studenti di intraprendere ogni anno il 'Viaggio della Memoria' in occasione della cerimonia internazionale per la Liberazione dei Campi di concentramento di Ebensee e di Mauthausen, in collaborazione con il Museo della Deportazione e della Resistenza, Aned e tante associazioni".

Bosi conclude sottolineando come "l'amicizia con Ebensee e Wangen ci ha permesso di attuare recentemente un progetto europeo con entrambe le città, che ha coinvolto tanti giovani dei tre Comuni. Questo ulteriore gesto di solidarietà non può che rafforzare le ragioni della nostra amicizia storica con entrambe le nostre città gemellate".