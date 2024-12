Prato, i funerali di Carmelo Corso e Vincenzo Martinelli. L’ultimo addio alle vittime di Calenzano

Prato, 19 dicembre 2024 – Momenti di grande commozione a Prato per i funerali di Carmelo Corso e Vincenzo Martinelli, due delle cinque vittime dell’esplosione al deposito Eni di Calenzano. L’ultimo addio nella chiesa di San Giorgio a Colonica (per Corso) e in Duomo (per Martinelli) è stata anche l’occasione per ricordare la strage infinita delle vittime sul lavoro.

I funerali di Vincenzo Martinelli (Foto Attalmi)

Sia Corso che Martinelli erano due lavoratori esperti. Lo strazio delle famiglie ed in particolare delle figlie di Martinelli, che già all’indomani dell’esplosione avevano voluto vedere da vicino il luogo in cui è morto il padre.

Sempre nella mattinata di oggi, 18 dicembre, si erano celebrati a Bientina i funerali di Davide Baronti, un’altra delle vittime della tragedia al deposito Eni sulla quale sta adesso indagando la Procura di Prato.