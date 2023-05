Prato Forest City Week, tutte le iniziative in città

Prato, 16 maggio 2023 - Prato si tinge di 'green' dal 23 al 26 maggio con la Prato Forest City Week, la quatto giorni durante la quale si terranno una serie di iniziative volte a raccontare ma anche a vivere i molteplici aspetti di una vita che metta il benessere e il rapporto col verde al centro. Sarà inoltre l'occasione per tirare le fila di vari progetti e di un percorso concreto - partito sostanzialmente nel 2018 con il Piano Operativo - composto non solo e non tanto da alberi piantati sul nostro territorio, L'evento si inserisce nel programma delle iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, promosso da ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Martedì 23 maggio

Dalle 14:30 alle 18:30 al Museo del Tessuto si terrà Prato Forest City Salute - “Patrimonio naturale e salute” una giornata di riflessioni sul rapporto tra ecosistema e salute, dedicata alla memoria di Luigi Biancalani, già vicesindaco e medico, molto amato da tutta la comunità pratese e non solo, scomparso nell’agosto dello scorso anno. Si parlerà dell’influenza del clima sulla salute e dell’utilità del verde nelle terapie e nel recupero post operatorio, ma anche del rapporto complessivo tra piante, uomo e animali e del rapporto tra ambiente e spiritualità. Interverranno, dopo i saluti del sindaco di Prato Matteo Biffoni e del presidente del Museo del Tessuto Francesco Nicola Marini, Ramona Magno - CNR-IBE, Niccolò Biancalani - Medico di famiglia, Antonio Sarno - Direttore Otorinolaringoiatria Santo Stefano, Nicola Bressi - Zoologo Museo Storia Naturale Trieste, Padre Guidalberto Bormolini, Francesco Riccardo Becheri - Psicologo psicoterapeuta, Sara Melani - Direttrice Ospedale Santo Stefano. La partecipazione è libera, iscrizione consigliata: [email protected]

Mercoledì 24 maggio

Ci si sposta a Palazzo Pretorio dalle 14:30 alle 18:30 per Prato Forest City Ricerca - “La rivoluzione del dato”. Dopo i saluti dell’assessore Valerio Barberis, si parlerà dei diversi aspetti legati al rilevamento, interazione e analisi delle diverse fonti dei dati, al fine di monitorare gli interventi realizzati, il reale abbattimento di Co2, di correggere gli interventi stessi, nell’ottica di un approccio olistico alle tematiche di forestazione e con l’obiettivo di contribuire alla neutralità climatica per la quale Prato è impegnata grazie anche al progetto “NetZeroCities”. Interverranno Elena Beleffi - GRC Centro Gestione Rischio Clinico e sicurezza del paziente, Marco Mari - GBC Italia, Lorenzo Brilli - CNR-IBE, Giacomo Certini e Giovanni Nerini - Comune di Prato e Rocco Antonio Iannotti - AzzeroCO2, Antonella Perretta Paolo Bellocci - Comune di Prato. La partecipazione è libera, iscrizione consigliata: [email protected]

Giovedì 25 maggio

Si svolgerà Prato Urban Jungle Eventi, un’intera giornata per ripercorrere la storia, raccontare e rivivere le attività del progetto europeo Prato Urban Jungle, finanziato dal programma Urban Innovative Actions (UIA) all'interno del Mercato coperto di via Umberto Giordano. Previsti una conferenza al mattino, dei laboratori e spettacoli per bambini e adulti nel pomeriggio, un evento finale a tema jungle la sera: tre usi diversi dello spazio nella stessa giornata a testimoniare versatilità e apertura sociale. La conferenza si aprirà alle 10 coi saluti del sindaco Matteo Biffoni e di Kathleen McCarron di European Urban Initiative, introduce e modera: Daniela Patti - Eutropian. Sarà poi la volta di tutti i partner di progetto che interverranno sui vari temi di sensibilizzazione ambientale, monitoraggio dell’aria, realizzazione di nature based solutions che sono state al centro di Prato Urban Jungle fino all’approdo finale a Prato Forest City. Interverranno Stefano Boeri - Stefano Boeri Architetti (in collegamento), Cristiana Favretto e Antonio Girardi - PNAT, Valerio Barberis - Assessore urbanistica, ambiente ed economia circolare Comune di Prato, Marzia De Marzi - Edilizia Pubblica Pratese, Beniamino Gioli - Dirigente di ricerca CNR-IBE, Alessandro Zaldei e Alice Cavaliere - CNR-IBE, Gregory Eve - greenApes, Fausto Ferruzza - Legambiente Toscana, Alessandra Buzzigoli - ESTRA S.p.A., Elisabetta Meconcelli - Treedom, Antonella Perretta - Comune di Prato, Paolo Bellocci - Comune di Prato, Claudio Sarti - Fondazione AMI. Al termine, intorno alle 13, si terrà la conferenza stampa per raccontare il percorso e i risultati del progetto Prato Urban Jungle e Prato Forest City e le diverse attività svolte da ogni partner.

Al pomeriggio, dalle 15, i laboratori: il mercato coperto ospiterà ben 5 eventi per bambini e adulti. “Orti volanti” laboratorio per bambini 11 - 14 anni a cura di Legambiente Toscana, insegnerà a riutilizzare bottiglie di plastica per trasformarle in aiuole da appendere; “orto del lupo per il forest food” conferenza per adulti a cura di Legambiente Toscana, sul cibo e sulle potenzialità della cucina vegetariana, grazie a orti urbani ed erbe spontanee; “Hey… dico a te! pensa al pianeta”, laboratorio per bambini 3 - 14 anni a cura di Estra S.p.A. in collaborazione con Straligut Teatro, con attività collegate al progetto Jungle Tales di ESTRA ispirato ai temi della biodiversità e dell'uso consapevole del suolo; “Dipendenti, cittadini, clienti... come coinvolgere la tua audience in un percorso di sostenibilità”, laboratorio di greenApes rivolto a referenti di aziende, enti pubblici e attività commerciali; “Crea la tua jungle jam” laboratorio a cura di Treedom rivolto agli utenti del Punto Luce di Save the Children, di età 16 - 25 anni; Letture tra amici immersi nell’ urban jungle a cura di Fondazione AMI Prato e Biblioteca Lazzerini, per bambini 6 - 11 anni, lettura animata di un libro illustrato con testo in simboli (CAA - comunicazione aumentativa alternativa), sul tema del verde e a seguire laboratorio creativo “Quando la natura diventa arte”. Per iscriversi ai laboratori: https://www.pratourbanjungle.it/it/prato-forest-city-week/programma-25-05-2023-laboratori/pagina3627.html. Sempre collegata alla giornata ma a Manifatture digitali cinema in Via Dolce de' Mazzamuti 1 si svolgerà uno spettacolo teatrale “Il grande sconquasso” a cura di Estra S.p.A. in collaborazione con Straligut Teatro, per bambini 3 - 14 anni. Un’originale opera che vede un’attrice-narratrice raccontare le meraviglie incontrate nel suo lungo viaggio “ad impatto zero” tra passato, presente e futuro.

Finale con intrattenimento, ingresso libero, dalle 19 fino a mezzanotte, con possibilità di ristorazione, per la Prato Urban Jungle Festa fatta di buon cibo, luci e musica, danza e live painting. In consolle ci saranno i dj Francesco Farfa e David Brilli (Tenax). Francesco Farfa è attivo sulla scena musicale dalla metà degli anni ottanta, al vertici della scena underground, la sua musica e i suoi set sono all’insegna della house raffinata ed elegante, techno e minimal. Si alternerà a lui il più giovane David Brilli, che avvia la sua carriera nel 2009 ma è già noto per la partecipazione a party di successo e per dj-set nei quali punta a divertire e accompagnare il pubblico in un viaggio di sperimentazione e arricchimento. In contemporanea alla musica, l’artista Edoardo Nardin realizzerà dal vivo una maxi tela composta da mini ritratti del pubblico, illustrazioni stilizzate fra disegno artistico e graphic design, riunite in una grande opera originale e site specific che rimarrà come diario iconografico dell’evento. In contemporanea alla musica si svolgerà, non su un palco ma fra il pubblico presente, la performance site specific in tema jungle, a cura di Compagnia TPO, con le danzatrici Valentina Consoli e Bela Dobiasova. L’organizzazione della serata è di A-Live, il punto ristoro è gestito da Atipico.

Venerdì 26 maggio

La quattro giorni si conclude con Prato Forest City in tour, ossia una visita studio che prevede un tour in bus per vedere alcuni dei diversi esempi di forestazione realizzati a Prato. Si parte dal Mercato coperto di via Umberto Giordano dove, per una visita agli spazi interni ed esterni forestati nell’ambito di Prato Urban Jungle con i fondi UIA. Si salirà poi in bus per percorrere via Pistoiese, forestata con i fondi del Por Fesr nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Piu Prato. Si percorreranno poi via Nenni, via Rimini, e infine si scenderà Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”, luoghi questi ultimi tre forestati grazie ai fondi regionali di Another declassata. Posti sul bus gratuiti ma limitati, prenotazione obbligatoria al link: https://www.pratourbanjungle.it/it/prato-forest-city-week/programma-26-05-2023/pagina3621.html.

Francesco Bocchini