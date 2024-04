Prato Film Festival, il cast di Mare Fuori incontra gli studenti

Prato, 9 aprile 2024- Il cast di Mare Fuori protagonista della seconda giornata del Prato Film Festival, quella del 10 aprile: Serena Codato, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo, che nella serie con la serie televisiva campione di ascolti prodotta da Rai Fiction e Picomedia interpretano Gemma Doria, Gennaro Fusco e Lino Grimaldi, incontreranno alle 17 al Teatro D’Annunzio gli studenti del Convitto Nazionale “Cicognini”. Nell’occasione, Antonio De Matteo riceverà il premio del Prato Film Festival per la sua interpretazione nel film Piano piano di Nicola Prosatore. L’evento, moderato dal condirettore del Prato Film Festival Jacopo Bucciantini, segue le proiezioni della mattina e del pomeriggio, in programma dalle 9.30 alle 12 presso il Liceo Scientifico "N. Copernico" con i corti della sezione Mondo Corto, e dalle 15 alle 17 con quelli della sezione Corti Italia Dramma presso il Convitto Nazionale “Cicognini”.

La manifestazione si sposta poi al Teatro Francesco Nuti di Manifatture Digitali Cinema, dove dalle 20.30 è in programma la proiezione del lungometraggio Doppio Passo, opera prima del regista Lorenzo Borghini: un film in crescendo ambientato nel mondo del calcio, che descrive un vortice di eventi che metterà in crisi le certezze e il rigore morale di un uomo; ospiti della serata, moderata dal critico cinematografico e giornalista Giovanni Bogani, il regista e gli interpreti Giulio Beranek, Bruno Santini e Alessio Sardelli. Serena Codato, Agostino Chiummariello e Antonio De Matteo, tra i protagonisti della fortunata serie televisiva, ospiti di un incontro a tu per tu con gli studenti del Convitto Nazionale “Cicognini”.

In serata, al Teatro Francesco Nuti in programma la proiezione del lungometraggio Doppio Passo, con il regista del film Lorenzo Borghini e gli interpreti Giulio Beranek, Bruno Santini e Alessio Sardelli. Il Prato Film Festival è patrocinato da Regione Toscana, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Toscana, Assessorato alla Cultura del Comune di Prato, Manifatture Digitali Cinema Prato, Convitto Nazionale Statale Cicognini, Liceo Scientifico "N. Copernico" di Prato, Automobile Club Prato – ACI, e Garibaldi/Milleventi, CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro. Questa edizione è stata realizzata grazie al sostegno di Alma Carpets, Pointex, Cassetti Gioielli, BiAuto Lexus Firenze e altre aziende e istituzioni locali che da anni lo sostengono. L’accesso a tutti gli eventi è gratuito, il programma è consultabile sul sito www.pratofilmfestival.it. Maurizio Costanzo