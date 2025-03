Prato, fermato per un controllo tenta di disfarsi della droga. Il cane Ritter lo scopre

Prato, 21 marzo 2025 - Al fiuto di Ritter non è sfuggito quel pacchetto di cellophane gettato in tutta fretta dal finestrino dell'auto in movimento sotto i veicoli in sosta: è accaduto lunedì pomeriggio in via Nistri, quando una pattuglia dei motociclisti della Polizia Municipale ha notato un uomo salire frettolosamente a bordo di una macchina di un giovane che si era apparentemente fermato per dargli un passaggio. All'alt per controllo, il passeggero appena salito alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un oggetto gettandolo sotto ai veicoli in sosta.

Sul posto è intervenuta l’unità cinofila col cane antidroga Ritter, che ha immediatamente trovato un involucro in cellophane contenente quasi 15 grammi di hashish. Un’altra dose da un grammo è stata invece rinvenuta addosso all’uomo, risultato essere un trentasettenne nordafricano irregolare sul territorio e con numerosi precedenti per reati di spaccio di stupefacenti. Sequestrate la sostanza e le svariate banconote di denaro contante in piccolo taglio di cui era in possesso, ritenute provento della attività illecita. Condotto al Comando di piazza Macelli per gli accertamenti, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e rischia una condanna fino a cinque anni di reclusione.