Prato, ecco l’undicesima edizione del Premio Margherita Bandini Datini

Prato, 12 marzo 2025 - Il Premio Margherita Bandini Datini compie 11 anni e torna a celebrare la figura dell’antesignana medievale dell’imprenditoria, mediante il riconoscimento di quattro capitane d’azienda attive nei settori dell’artigianato e del commercio. L’appuntamento, organizzato dai coordinamenti femminili delle associazioni di riferimento sul territorio, Confartigianato Donne Impresa Prato, CNA Impresa Donna Toscana Centro, Terziario Donna Confcommercio e Impresa Donna Confesercenti, è per giovedì 13 marzo alle 17, all’auditorium Cciaa di Pistoia – Prato, in via Pelagatti 17, a Prato. Questa edizione si intitola “Oltre il genere: la scienza al servizio della parità” ed avrà come ospite speciale la scienziata pratese Antonella Fioravanti. A condurre sarà la giornalista Giulia Ghizzani.

Fioravanti, nata nel 1983, è docente in biologia molecolare alla VUB Libera Università di Bruxelles. Si è laureata all’Università di Firenze in Biotecnologie mediche e poi in Francia ha conseguito un dottorato in biologia molecolare e cellulare. Nel 2014 diventa ricercatore all’Università di Bruxelles, dove si dedica allo studio del batterio Bacillus anthracis, che causa la malattia dell’antrace, una potente arma bioterroristica. Con approccio e tecnologia innovative riesce a caratterizzare e distruggere l’armatura proteica del batterio, aprendo la strada ad una futura terapia. Le sue scoperte sono state pubblicate sulle principali riviste scientifiche, come Nature Microbiology e PNAS Nexus, e l’Accademia Reale delle Scienze Belga l’ha dichiarata vincitrice del premio EOS Pipet 2020 al più promettente giovane scienziato dell’anno. La rivista Fortune Italia sempre nel 2020 l’ha classificata fra i “40 under 40 talenti Italiani”.

Nel 2021, per il suo profilo scientifico d’eccellenza e per il suo attivismo a supporto delle donne nella scienza, è stata nominata membro del Bilateral Belgian-Italian Advisory Board per l’uguaglianza di genere e promozione di donne in posizioni di leadership, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bruxelles in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri Belga. Nel 2020 ha fondato il capitolo belga dell’associazione AIRI (associazione internazionale ricercatori italiani), svolgendo attività di mentoring per i ricercatori junior. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.

Dopo oltre 600 anni dalla sua scomparsa, Margherita Bandini Datini (1360 – 1423) ispira dunque, ancora, riflessioni estremamente attuali. Vissuta a cavallo tra il Trecento e il Quattrocento, si distinse per il piglio con il quale seppe amministrare gli affari di famiglia, mentre il marito Francesco Datini si occupava di mercanteggiare panni in tutta Europa. L’evento gode del patrocinio della Camera di commercio di Pistoia e Prato e del Comune di Prato. Sponsor ufficiale della manifestazione si conferma ChiantiBanca, da sempre a fianco delle quattro Associazioni per la realizzazione del Premio.