Prato, ecco le iniziative per la Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore

Prato, 10 aprile 2025 - Sono oltre venti gli appuntamenti dedicati al piacere della lettura per la Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore, che ricorre mercoledì 23 aprile e che a Prato vedrà varie iniziative fino a domenica 27 aprile tra letture, visite guidate, mostre, incontri, proiezioni e laboratori. Ad organizzare l'evento è l'assessorato allo Sviluppo Economico del Comune in collaborazione con l'assessorato al Centro storico, la Biblioteca Comunale Lazzerini, Teatro Metastasio, Cna Toscana centro, Confesercenti Prato, Confcommercio Prato Pistoia, Confartigianato Imprese Prato, Scuola di cinema Anna Magnani, associazioni Il Geranio e L'asterisco, Studio Lauraballa, Unicef, Un Prato di Libri, Caffè Poirot, librerie Gori e Giunti al Punto, Biblioteca Roncioniana, Biblioteca di San Francesco e Istituto comprensivo statale Mazzoni.

L'iniziativa è stata presentata oggi, 10 aprile, in Palazzo comunale dall'assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri e dall'assessore al Centro storico Diego Blasi insieme a Sabina Monzoni del servizio Sviluppo Economico del Comune, al presidente della Scuola di cinema Anna Magnani Massimo Smuraglia, al presidente dell'associazione culturale L'Asterisco Roberto Toccafondi, promotore e "anima" della manifestazione, e a Umberto Cecchi, giornalista e scrittore, per anni direttore de La Nazione di Firenze e corrispondente da Paesi in guerra, protagonista di uno degli appuntamenti in programma. Erano inoltre presenti Matteo Marianeschi di Confcommercio Pistoia Prato, Giada Lenzi di Cna Toscana centro, Giovanni Corradi di Confartigianato Imprese Prato, Giulia Benelli di "Un Prato di Libri" e i rappresentanti del Metastasio, della biblioteca comunale Lazzerini, delle librerie e delle attività e associazioni che partecipano al cartellone di eventi.

"Questa è la prima edizione della manifestazione che abbiamo voluto creare per celebrare la Giornata Mondiale del libro, in collaborazione con l’assessorato al Centro storico, la biblioteca comunale Lazzerini e le associazioni, enti, librerie e attività del centro - spiega l'assessora Benedetta Squittieri - E tutti insieme abbiamo appunto voluto creare non un solo appuntamento, ma un vero e proprio cartellone, un’occasione in più dedicata alla cultura e alla lettura in attesa del festival "Seminare le idee" che si terrà a giugno. "Il 23 aprile, Giornata mondiale del Libro e primo giorno della manifestazione, segna l’inizio di un percorso che speriamo di poter ripetere nei prossimi anni - aggiunge l'assessore al Centro storico Diego Blasi - Insieme alle tante realtà che vivono e lavorano in centro, l'Amministrazione comunale sta lavorando per la sua valorizzazione e per farne il punto avanzato dell’offerta culturale cittadina e regionale. La lettura è sicuramente il primo passo e ringrazio per questo Roberto Toccafondi e tutte le associazioni e le attività che hanno creduto in questo progetto".

Il programma

Si comincia mercoledì 23 aprile in vicolo Fior di Vetta - via Verdi, in prossimità del Teatro Metastasio con "Il teatro nei libri", mostra mercato di prestigiose collezioni di libri sul teatro, dalle 10 alle 19, e Bici Book itinerante nelle vie del Centro a cura di Asterisco, associazione culturale pratese. Dalle 17 alle 19 "Il Gioco delle parti", letture sceniche degli allievi del laboratorio teatrale per generazione over Plus Ultra Tertius, del Teatro Metastasio. Alle 10:30 visita guidata alla Biblioteca e al chiostro di San Francesco. Alla Libreria Giunti al Punto in Corso Mazzoni 27 dalle 16 alle 18 "Dalla scrittura alla parola", dimostrazioni pratiche calligrafe con pennini e inchiostro per conoscere gli stili della scrittura, a cura di Vito Cataldo.

Dalle 16 alle 17:30 in varie strade e piazze del centro la Street band dell’Istituto comprensivo Mazzoni in "Suoni itineranti". Alle 16 la visita guidata alla Biblioteca Roncioniana in piazza San Francesco, la prima biblioteca pratese per scoprire testi antichi e manoscritti di scrittori pratesi. Alle 17 da Atipico in via Cairoli 14 Umberto Cecchi racconta Prato, dialogo con Niccolò Lucarelli e Marco Toccafondi all’interno della 13a edizione di Un Prato di Libri. Alle 17 al Caffè Poirot di piazza delle Carceri "Il thè delle cinque", i santi e i miracoli di Prato nei libri e nelle opere, a cura di Gianna Guasti. In via Magnolfi "Di vetrina in vetrina", per leggere la sintesi del famoso romanzo di Carlo Collodi sulla storia di Pinocchio nelle vetrine dei negozi.

Alla Biblioteca Lazzerini (via Puccetti 3) nella hall d'ingresso dalle 9 alle 19 "Ti dono un libro", omaggio della biblioteca ai suoi lettori. Dalle 15 alle 18 nella Sala ragazzi e bambini "Leggiamo insieme il 23 aprile", letture a sorpresa dedicate a bambini e ragazzi, storie illustrate e racconti per scoprire insieme nuovi titoli e autori (ore 15-16 letture per ragazzi da 11 a 14 anni; ore 16-17 letture per bambini da 8 a 10 anni; ore 17-18 letture per bambini da 3 a 7 anni). Alle 16 nella Sala conferenze "La letteratura incontra il cinema: 5 libri, 5 film", in collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani: proiezione di sequenze di 5 film con letture di brani dei romanzi che li hanno ispirati, a cura degli allievi della Scuola di Cinema Anna Magnani. Conducono Massimo Smuraglia e Gabriele Marco Cecchi.

Alle 17:30 "In viaggio con i libri", visita guidata alle collezioni della Lazzerini sul tema del viaggio, un curioso excursus fra le raccolte della biblioteca, dai fondi antichi a quelli contemporanei. Prenotazione obbligatoria entro il 22 aprile a [email protected]. Al Cinema Terminale (via Carbonaia 31) alle 21 "Il lavoro letterario", a cura della Scuola di Cinema Anna Magnani: allievi, ex allievi e docenti della Scuola di Cinema presentano le loro recenti pubblicazioni: Ilaria Mavilla Maverick è morto (L’inedito letterario) ; Marco Beneforti Uomini derelitti e dove trovarli (Fox & Sparrows) ; Sabrina Bellini Semi di veglia. Le meraviglie di Alice – Poesie (Controluna). Conducono Massimo Smuraglia e Gabriele Marco Cecchi. Letture sceniche a cura degli allievi del Corso di recitazione della Scuola Anna Magnani.

Dal 23 al 27 aprile nella Saletta Valentini in via Ricasoli 6 dalle 10 alle 18 la Fiera del libro con testi antichi, edizioni limitate e esaurite a cura di Asterisco. Sabato 26 aprile alle ore 16 sequenze e dialoghi sul film Frankenstein ispirato dal capolavoro letterario di Mary Shelley Frankenstein, o il moderno Prometeo a cura della critica cinematografica Veronica Ranocchi. Giovedì 24 aprile alle 17:30 alla Biblioteca Roncioniana la presentazione del libro Lorenzo Milani uomo e prete di Edoardo Martinelli. Dialoga con l’autore don Marco Pratesi. Nella Sala conferenze della Biblioteca Lazzerini alle 18 incontro con lo scrittore Francesco Mati: "Il giardino sostenibile. La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo (MDS Editore)", in collaborazione con Libreria Gori e CNA Toscana Centro. Il giardinista e scrittore Francesco Mati conduce il lettore in un viaggio nel mondo dei giardini, dal passato alla contemporaneità. Dialoga con l’autore l’agronomo Federico Di Cara.

Giovedì 24 e sabato 26 aprile alle 18:30 a Lauraballa studio in via Mazzini 88 "Brilla Moments", contributo a sostegno del progetto Brilla Speakers Corner: letture, laboratori, libri free e aperitivo condiviso, FreeBook Prato di Riciclidea e Biblioteca Lazzerini, letture condivise con Monica Lenzi, Eleonora Molinaro e Elettra Nistri; "Brilla Spille Lab", Laboratori con Lauraballa e Silvia Bogani. Per iscriversi si potrà scrivere a [email protected] oppure contattare lauraballa, 3402725835. Sabato 26 aprile alle 17 alla Libreria Giunti al punto la presentazione del libro La città delle 100 ciminiere (Giunti) di Gabriele Cecconi. Dialoga con l’autore Walter Bernardi.