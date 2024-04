Prato, ecco la nuova App di realtà aumentata dedicata al turismo

Prato, 23 aprile 2024 - A Palazzo Pretorio è stata presentata la nuova App di realtà aumentata dedicata al turismo pratese, intitolata "Cammini", che contiene la mappatura di undici luoghi d'interesse storico-artistici presenti in ciascuno dei sette comuni dell'ambito turistico pratese, individuati congiuntamente da tutti gli assessori al Turismo della provincia. I siti si trovano in corrispondenza di alcuni importanti cammini dell'ambito turistico come la Via della Lana e della Seta, la Via Medicea e la Via delle Rocche. Oltre alla mappatura georeferenziata, nell'App si può accedere a contenuti digitali relativi a ciascun sito: oltre ai testi descrittivi si trovano infatti anche podcast in italiano e in inglese, immagini, video e "virtual tour" che permettono di visitare virtualmente i luoghi anche se non dovessero essere fisicamente accessibili al momento della visita. Da questo punto di vista l'App è utile anche per la preparazione di un viaggio da fare nei Comuni dell'Area pratese. Dopo l'applicazione dedicata al percorso urbano di "TiPo-Turismo industriale Prato", l'App "Cammini" ha l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il territorio pratese, promuovendo luoghi unici come la Rocca di Montemurlo, la Torre di Melagrana e il Borgo di Savignano (a Vaiano), la Rocca di Cerbaia (a Cantagallo), la Rocca di Vernio e la Badia di Montepiano, la Villa Medicea e il Museo Soffici di Poggio a Caiano, la Pieve di San Leonardo e la Villa Medicea la Ferdinanda di Carmignano, il Cavalciotto di Santa Lucia a Prato. Come ha spiegato l'assessore al Turismo del comune di Prato, Gabriele Bosi, e la rappresentante della società creatrice dell'applicazione "Space S.p.A" Benedetta Masolini, l'App sarà ulteriormente implementabile con nuovi siti d'interesse e nuovi cammini che si potranno aggiungere nei prossimi anni. Realizzata per Android e iOS, l'App è già scaricabile gratuitamente dagli store ed è stata realizzata dalla società "Space S.p.A." su incarico dell'assessorato al Turismo del comune di Prato, come previsto all'interno del recente progetto d'Ambito turistico finanziato dalla Regione Toscana.