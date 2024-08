Prato è spettacolo parte dai Cccp. In piazza Duomo risuona la libertà

Il Festival Settembre Prato è Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune, inizia stasera con un attesissimo concerto: sul palco di piazza Duomo la formazione più importante della scena punk rock italiana degli anni Ottanta: i Cccp. Ci sono ancora biglietti disponibili, che si possono acquistare on line su Ticketone o allo spazio Garibaldi Milleventi a partire dalle 18.30. Lontani dall’essere solo un’espressione nostalgica, i Cccp – Fedeli alla linea ritornano a grande richiesta per rivolgere al mondo di oggi il loro messaggio. Liberi da qualsiasi etichetta e confine, si immergono in una serie di performance live che attraversano il sacro e il profano, dove lo slogan "Produci, consuma, crepa" riecheggia con una rinnovata attualità. Il loro successo è il risultato della capacità di rendere ogni azione iconica, lasciando un’impronta ’immaginario collettivo.

Dopo 40 anni dal primo Ep Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, accompagnati dalla band composta da Luca Rossi, Simone Filippi, Ezio Bonicelli, Simone Beneventi e Gabriele Genta sono pronti a infiammare il festival pratese. Piazza Duomo sarà accessibile 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, dunque indicativamente tra le 19,30 e le 20. Si consiglia di non arrivare più tardi di 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Durante il festival gli ingressi a piazza Duomo sono due: via Garibaldi (incrocio Via Santo Stefano) e Via della Sirena (incrocio via Magnolfi).

Questa sera è previsto l’early ticket e quindi ci sarà un ulteriore varco presso Largo Carducci a partire dalle 19.

Infine, c’è da ricordare che per tutte le serate del festival in piazza Duomo è in vigore l’ordinanza sindacale che per motivi di sicurezza vieta agli stand che svolgono attività di somministrazione nell’area interessata e agli esercizi che si affacciano sulle piazze la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, alluminio o comunque in materiale contundente con prescrizione di vendita e l’introduzione nell’area di bottiglie di plastica prive di tappo. l divieto riguarda inoltre la somministrazione la vendita di superalcolici e l’introduzione nell’area degli eventi di bombolette spray al peperoncino o contenitori di alluminio e acciaio.