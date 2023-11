Prato diventa "capitale" di meteoriti

Prato per due giorni "capitale" i meteore e meteoriti: domani (dalle 14) e sabato (dalle 9) PrismaLab in via Pistoiese 150 ospiterà "Prisma Days", con 60 fra professionisti, amatori ed educatori in questo settore. Nata nel 2016, la Rete Prisma conta circa 80 telecamere in tutta Italia con il compito di filmare i bolidi che attraversano l’atmosfera terrestre così da calcolare se e dove possono cadere le meteoriti o i loro frammenti. Ci sarà anche un’iniziativa per il pubblico: sabato alle 11 un corso per il recupero di meteoriti, realizzato da Prisma in collaborazione con Meteoriti Italia APS, pensato per fornire ai partecipanti gli elementi teorici e pratici di base per operare con efficacia sul campo a seguito della segnalazione di una caduta. Per registrarsi consultare la pagina Fb del Museo di scienze planetarie.

E a proposito di scienze planetarie, domani alle 21.30 ci sarà un’osservazione del cielo con l’associazione Polaris. A novembre sono ancora ben visibili la galassia di Andromeda, il doppio ammasso di Perseo, e gli ammassi nell’auriga e per tutta la notte potremo godere anche dei due pianeti giganti del nostro sistema solare Giove e Saturno. Ci saranno due postazioni per la visione diretta al telescopio e una proiezione live. Al termine gioco a quiz con premio per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria a [email protected].