Prato, distretti europei a confronto sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti tessili

Prato, 30 gennaio 2025 - Si sono svolte il 28 e 29 gennaio la study visit di Prato e la riunione operativa del progetto europeo TEXAD, del quale il Comune di Prato è partner. Erano presenti i referenti dei diversi partner di progetto, ovvero 5 comuni e 2 agenzie di 6 diverse nazioni: i comuni di Boras (Svezia), Santo Thirso (Portogallo), Matarò (Spagna), Enschede (Olanda), Stara Zagora (Bulgaria), l’agenzia di Sviluppo Regionale della Rzeszow polacca e l’associazione catalana delle imprese della moda ModaCC; con loro anche alcuni partner tecnici e consulenti.

Obiettivi del progetto TEXAD

Texad si propone di esaminare le politiche locali, sia cittadine che di distretto o regionali, che riguardano, in ambito tessile, la prevenzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, la logistica, lo smistamento e l’utilizzo delle tecnologie intelligenti in queste diverse fasi; nonché le strategie per aumentare la consapevolezza dei consumatori.

Prima giornata: Visite e interventi

Il primo giorno, la delegazione ha visitato Marini Industrie per approfondire sostenibilità e innovazione digitale, ha seguito un intervento sulle principali normative europee sul tessile e sul progetto DETOX a cura di Confindustria Toscana Nord, ha visitato lo showroom di Trafi Creatività Tessile. A GIDA, si è parlato della depurazione delle acque reflue del distretto, fiore all’occhiello del distretto già dagli anni ‘90. Al Museo del Tessuto, della storia del tessile pratese e di circolarità non solo tessile ma anche urbanistica, toccando con mano la rigenerazione dell’ex opificio Campolmi.

Seconda giornata: Approfondimenti e discussioni

Durante il secondo giorno invece, nel salone consiliare, i lavori di approfondimento, introdotti dall’intervento della sindaca Ilaria Bugetti, durante i quali si è parlato: con Alia, delle buone pratiche del nascente Textile hub; con Next Technology Tecnotessile, dell’iniziativa Regio Greentex; con il PIN Polo Universitario Città di Prato, del progetto Prato Circular City.

Dichiarazioni e finanziamenti

“Abbiamo accolto con piacere i partner di Texad per questa due giorni focalizzata sulle buone pratiche del distretto tessile pratese - spiega la sindaca Ilaria Bugetti - distretto che è primo in Europa per numero di imprese ed export, ma è anche leader e modello di sostenibilità e circolarità. L’esempio di Prato è stato interessante per i partner di questo progetto che si pone l’obiettivo di studiare le relazioni fra i soggetti chiave di questi processi, necessari per garantire un approccio olistico alla gestione dei rifiuti tessili, dalla raccolta al riuso, facendo sinergia fra imprese, istituzioni, gestori dei servizi”.

TEXAD è finanziato dal 2° bando del programma Interreg Europe, obiettivo “Un’Europa più verde”, con 1,92 milioni di euro totali da provenienti dal programma Interreg Europe e dal Fondo di rotazione nazionale. Di queste risorse, 230.000 euro sono gestite dal Comune di Prato per svolgere, nel corso dei tre anni e mezzo di durata del progetto (aprile 2024 - giugno 2028), le attività previste.