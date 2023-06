Prato, dal 12 giugno si aprono le iscrizioni alla scuola di musica Verdi

Prato, 8 giugno 2023 - Da lunedì 12 giugno, via alle iscrizioni alla scuola di musica Giuseppe Verdi, il cui piano formativo è caratterizzato da diversi corsi volti a intercettare gli interessi di persone di tutte le età e aspirazioni. C'è tempo fino al 30 giugno per sottoscrivere la proprio iscrizione in modalità online attraverso sito www.scuolaverdi.it. Dato che i posti Daono limitati, è fortemente consigliato non indugiare troppo per avere più possibilità di accoglimento della domanda. Per quanto concerne le novità di quest'anno, da sottolineare la proposta sempre più ricca degli strumenti, che prevederà nel settore classico anche le classi di fisarmonica e flauto dolce.

Un'altra delle novità riguarda la convenzione che si sta realizzando con il Conservatorio Cherubini di Firenze, che permetterà di vedere riconosciute le competenze nelle materie complementari acquisite nel corso degli studi alla Verdi. Nel settore propedeutico quest’anno sarà possibile iscrivere a Musica e Gioco i bambini e le bambine nati nel 2020; potranno accedere invece allo studio individuale dello strumento i nati fino al 2016. In questi ultimi anni si è molto rafforzato anche il settore moderno, che offre opportunità di studio individuale per gli strumenti e per la vocalità così come lezioni collettive di musica d’insieme per i gruppi e le band, che in questo ambito svolgono un ruolo determinante. La Verdi infatti è da tempo impegnata - nel dipartimento classico come in quello pop-rock-jazz - nel costruire esperienze di musica d’assieme con orchestre e formazioni musicali che assumono una particolare e specifica funzione educativa e valorizzano il percorso didattico degli studenti.