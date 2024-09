Prato Cultura, le visite. Si parte dalla cattedrale

Dopo la pausa estiva tornano le visite guidate di Prato Cultura. Il 7 e 8 settembre alle 16 si avrà la possibilità di partecipare ad una visita guidata ai capolavori del Museo dell’Opera del Duomo legati alla reliquia mariana, come il Pulpito originale di Donatello e Michelozzo o la Capsella di Maso di Bartolomeo. Le visite saranno al costo speciale di dieci euro con biglietto incluso. Prenotazione obbligatoria [email protected] oppure 340 5101749, da chiamare dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16.30. Sempre con Prato Cultura da sabato 14 settembre alle 15 torna anche la visite alla cattedrale segreta, che si ripeterà ogni secondo sabato del mese, alla scoperta del passaggio nascosto nel duomo che permette di ammirare un’ antichissima facciata oggi coperta da quella attuale (anche in questo caso prenotazione obbligatoria; costo 20 euro comprensivi del biglietto d’ingresso al Museo dell’Opera del Duomo. Sabato 21 settembre alle 16 si potranno ammirare i tesori della Cappella Migliorati nella Chiesa di San Francesco, che Scopriremo insieme luoghi non sempre è aperta al pubblico: un ambiente completamente affrescato dal fiorentino Niccolò Gerini, pittore tra i più attivi e noti della Toscana di fine Trecento.

Infine, da questo settembre è previsto anche un nuovo programma di visite dal titolo "Un Autunno in Villa alla scoperta delle ville antiche del nostro territorio", Prima tappa alle 15 di domenica 22 settembre Villa Rucellai a Canneto, una dimora privata di origine medievale che si intreccia con i grandi nomi della storia di Toscana, sotto lo sguardo di un bellissimo giardino incantato.