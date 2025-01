Prato Cultura: due visite e un laboratorio a misura di famiglie

Nuovi appuntamenti con Prato Cultura nel fine settimana: prenotazioni al via. Sabato alle 15 continua il percorso di visite guidate alla Galleria degli Uffizi alla scoperta dei grandi maestri: questa volta un viaggio alla scoperta delle opere di Leonardo Da Vinci, Michelangelo e Raffaello Sanzio. Contributo: 15 euro, più biglietto d’ingresso al museo. Sempre sabato alle 15 si rinnova l’appuntamento mensile di Cattedrale Segreta che permetterà di entrare nella Cappella della Sacra Cintola per osservare i dettagli degli affreschi di Agnolo Gaddi e salire fino al Pulpito di Donatello, per poi scoprire la vera facciata del Duomo di Prato coperta da quella attuale. Contributo: 20 euro. Domenica alle 15.30 è invece in programma una divertente iniziativa per famiglie: una dama dell’antichità accompagnerà genitori e figli, ma anche nonni e nipoti alla scoperta del Museo dell’Opera del Duomo di Prato con laboratorio creativo finale. Contributo 5 euro a partecipante. La prenotazione alle visite e al laboratorio è obbligatoria: [email protected] oppure 340 5101749, che si può chiamare dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16.30.