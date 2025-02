Prato con lo spirito giusto: "E ora puntiamo al derby"

E’ stato uno dei simboli della vittoria contro il Piacenza, con un secondo tempo di puro sacrificio, fra palloni recuperati e colpi subiti, onorando la casacca del Prato. Contro i biancorossi, Leonardo Mazza ha disputato la sua miglior prova da quando veste la maglia dei lanieri (quattro presenze in totale). "Dopo l’espulsione durante l’intervallo di Barbuti, in spogliatoio ci siamo detti che sarebbe stata una ripresa durissima. Ci siamo caricati per riuscire a conquistare questi tre punti davvero preziosi. Alla fine - ha detto il prodotto del settore giovanile del Bologna - è stata una gioia immensa, visto anche quanto abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo dimostrato grande spirito di squadra, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nella mente resterà a lungo il carattere che abbiamo tirato fuori e l’abbraccio con i tifosi". Tifosi, quelli biancazzurri, che adesso aspettano con ansia il derby di domenica (calcio d’avvio alle 14.30) allo stadio Marcello Melani contro la Pistoiese. "Ci avviciniamo a questo derby, che sappiamo essere una partita molto importante per la città. Ci stiamo preparando come sempre, ossia lavorando duramente. Bisogna cercare di migliorarsi, ascoltando i dettami del mister, perché vogliamo arrivare pronti alla gara di domenica. La Pistoiese - ha sottolineato Mazza - è un avversario ostico, che può contare su calciatori forti. Ma andremo là per giocarci la partita, come abbiamo sempre fatto. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno". Con questo spirito, il Prato è riuscito a mettersi alle spalle il momento più complicato e ad allontanare la zona playout, distante sette lunghezze. "E’ necessario pensare una partita alla volta. Solo così possiamo crescere". Arrivato per sostituire Federico Pizzutelli in mezzo al campo, il classe 2000 si è subito guadagnato il ruolo di titolare nel ruolo di play davanti alla difesa. "Il gruppo mi ha accolto in modo splendido. Mi sono messo a disposizione dei compagni e del mister. Qui sto davvero bene, per cui sono felice. Ho il contratto fino a giugno e penso a far bene. Qualora ci fosse la possibilità di restare a Prato, perché no?".

Francesco Bocchini