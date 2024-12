Prato, con Coni Art l'arte riveste le serrande chiuse di cinque vie del centro storico

Prato, 3 dicembre 2024 - L'arte e i colori rivestono le serrande di sette fondi sfitti in diverse vie della città: dal 7 al 20 dicembre sette artisti, in accordo con i proprietari, dipingeranno le saracinesche di negozi e fondi in via del Serraglio, via Magnolfi, via Santa Margherita, via dell'Accademia e via dell'Angiolo per la seconda edizione di "Coni Art, arte come segno di rinascita", minifestival ideato dall'artista Lauraballa, in collaborazione con il Comune di Prato e le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. La prima edizione di Coni Art, che prende il nome dai coni colorati dei filati tipici della produzione tessile pratese, è stata realizzata in via Mazzini. E proprio in via Mazzini e alle sue serrande colorate l'iniziativa è stata presentata stamani dall'artista Lauraballa, dagli assessori Benedetta Squittieri alle Attività Produttive e Diego Blasi al Centro Storico, da Matteo Marianeschi di ConfCommercio e Ludovica Rosati di Confesercenti.

"Questa è la prosecuzione del progetto avviato in via Mazzini - afferma l'assessore Blasi - E' uno strumento che crea delle opportunità e che in qualche modo si riappropria di uno spazio urbano, perchè noi riteniamo che l'arte e la cultura possano innescare la rigenerazione urbana anche in aree che necessitano di maggiore attenzione. Ringraziamo ConfCommercio, Confesercenti, gli artisti e i proprietari dei fondi per aver dato vita a questa bellissima iniziativa". "Coni Art 2 è frutto del lavoro di squadra avviato con Lauraballa, le associazioni di categoria e le attività del territorio - prosegue l'assessora Squittieri - Progetti come questo contribuiscono in maniera importante a cambiare il volto del contesto urbano in cui si inseriscono e il nostro obiettivo è ravvivare tutte le zone del centro storico". “Con piacere abbiamo coordinato come soggetto capofila l’iniziativa “Mini Festival Coni Art 2” - dice anche Matteo Marianeschi - realizzato grazie al contributo e al patrocinio del Comune, in collaborazione con Confsercenti Prato e con la direzione artistica di Lauraballa, poliedrica artista pratese che ha raccolto attorno a sè un collettivo di artisti anche di fama nazionale. Sette le serrande che verranno dipinte a tema “Rinascita” nelle strade del centro individuate con l’Amministrazione a partire dal 7 fino al 20 dicembre per poi rimanere in loco quali opere di rigenerazione urbana. Il nostro auspicio è che il 2025 possa vedere un ulteriore prosieguo del progetto che può essere un modello di rivalorizzazione delle aree del centro storico bisognose di interventi di riqualificazione e non solo. Un particolare ringraziamento va ai proprietari dei fondi che si sono resi disponibili alla miglior riuscita del progetto ”. "Come Confesercenti siamo contenti di sostenere questo progetto di valorizzazione del centro storico attraverso la trasformazione delle saracinesche commerciali in opere d’arte" - dichiara Ludovica Rosati, coordinatrice area centro storico di Confesercenti Prato - " Crediamo fermamente che un ambiente urbano curato e vivace contribuisca a migliorare la qualità della vita e a incentivare il turismo e l’economia locale." Gli artisti coinvolti sono Caterina Betti, Enzo Correnti, Murat Önol, Gibo, Pier Giorgio De Pinto, Rinascimento Punk, Alberto Tognetti e lavoreranno su sette serrande messe a disposizione dei proprietari dei locali chiusi in via del Serraglio 11, 58 e 60 , via Magnolfi 7, via Santa Margherita 4, via dell’Accademia 15 e via dell’Angiolo 21. Ecco anche il calendario delle realizzazioni: Via del Serraglio n. 11 Rinascimento Punk dal 9 alle 9,30 n.58 Enzo Correnti dal 9 alle 9,30 n. 60 Pier Giorgio De Pinto dal 7 alle 14,30 Via Magnolfi n. 7 Murat Önol il 9 dalle 9,30 Via s.Margherita n. 4 Caterina Betti dall’8 dic dalle 16,00 Via dell Accademia N.15 Alberto Tognetti dal 10 alle 10.30 Via dell Angiolo n.21 Gibo dal 7 alle 10