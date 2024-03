"Prato com’era" volume unico in regalo

Un altro regalo per i lettori nel segno dei ricordi e non solo. Venerdì 5 aprile con La Nazione di Prato i lettori riceveranno gratuitamente il volume unico "Prato com’era", arricchito per l’occasione da contenuti inediti. Dopo il successo dei primi tre libri, tutti ristampati a grande richiesta, la voglia dei lettori di rituffarsi nella Prato del passato ci ha spinto a riunire le pubblicazioni in una sola che racconta, in modo omogeneo, la storia di Prato attraverso i testi di Roberto Baldi e le foto dell’archivio Ranfagni. Sono le nostre radici. Per questo "Prato com’era" ha conquistato tutti. L’appuntamento dunque è per il 5 aprile in edicola. E’ consigliato prenotare subito la propria copia.

Servizio a pagina 8