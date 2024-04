"Prato com’era", volume unico. Il 5 aprile in regalo con il giornale

Conto alla rovescia per l’uscita del volume unico "Prato com’era", che tornerà in edicola come raccolta dei tre volumi precedenti ma offrirà ai lettori anche materiale inedito. Il libro sarà distribuito gratuitamente insieme a La Nazione venerdì 5 aprile.

Si tratta di un nuovo omaggio a tutti i nostri lettori: a chi ha già avuto modo di apprezzare i tre volumi di "Prato com’era", e che avrà così la possibilità di leggerli riuniti in un’unica pubblicazione, e a chi ancora non conosce l’iniziativa del nostro giornale. Lo straordinario successo avuto dalla trilogia Prato com’era", con tutti e tre i libri ristampati a grande richiesta, ha spinto il giornale e la concessionaria di pubblicità Speed a pubblicarne un altro. Per la realizzazione del progetto è stato ancora una volta fondamentale il sostegno degli sponsor Confindustria Toscana Nord, Publiacqua, Palmucci e Manteco. Il volume che i lettori troveranno in edicola il 5 aprile gode anche del patrocinio del Comune di Prato ed è arricchito dalla premessa di Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno, e dall’introduzione di Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione.

Quarantaquattro capitoli, due inediti, e le suggestive fotografie dello studio Ranfagni per conoscere storie, immagini e protagonisti del nostro secolo d’oro.

Questo libro vuole essere ancora una volta un viaggio nel tempo per tutti, per la riscoperta di se stessi attraverso i propri predecessori, che dal paesone iniziale di Borgo al Cornio hanno costruito la città, il Comune e nel 1992 la Provincia.