"Prato com’era". Articoli e foto in un unico libro

Siamo pronti per un nuovo regalo ai nostri lettori. La storia di Prato, del suo secolo d’oro, quella che avete amato nei tre libri "Prato com’era" – che via via La Nazione vi ha regalato i mesi passati – torna in una nuova veste: un unico libro, che riunisce i tre volumi precedenti ma che conta anche dell’aggiunta di nuovi capitoli, sarà regalato il 5 aprile a chi acquisterà La Nazione. Gli articoli di Roberto Baldi, le suggestive foto dell’archivio Ranfagni, un nuovo viaggio nel tempo: all’interno delle fabbriche oppure all’aperto, sotto il sole delle estati dei bambini di ieri, lungo il Bisenzio o in Versilia. Oppure fermi sull’uscio di quel ristorante o di quella bottega, che a guardarla sembra ancora lì.