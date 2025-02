Prato, colpo in attacco Iuliano alla corte di Mariotti

CALCIO SERIE DDopo aver puntellato il centrocampo e la difesa, il Prato rinforza anche il reparto offensivo. E lo fa inserendo un giocatore proveniente dalla categoria superiore. Stiamo parlando di Francesco Iuliano, attaccante centrale che arriva in prestito dalla Casertana, società che milita nel girone C di Serie C. Con i rossoblù, nella prima parte di questa stagione, il neo calciatore dei lanieri ha collezionato 19 presenze fra campionato e coppa, segnando una rete. Da metà novembre in poi, il classe 2004 non era più riuscito a scendere in campo con continuità, totalizzando appena 53 minuti in sei apparizioni da subentrante. Da qui la scelta, in comune accordo con il club campano, di trovare una soluzione per ritagliarsi maggiore altrove, anche se la Casertana ha preferito non perderne il controllo. Il Prato ne ha approfittato, assicurandosi un elemento che nella scorsa annata si era messo in grande evidenza con la squadra della sua città natale, ossia l’Audax Cervinara, trascinata a suon di gol e prestazioni di spessore ad una salvezza che ad un certo punto sembrava impossibile nel campionato di Eccellenza. Il suo ottimo rendimento non è passato inosservato. Neppure fra i professionisti, tanto che in estate è arrivata la chiamata della Casertana. Adesso l’occasione in biancazzurro di lasciare il segno nelle partite che restano per completare il girone di ritorno di Serie D, dando una mano a centrare l’obiettivo salvezza diretta.

Francesco Bocchini