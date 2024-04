Prato, cinghiali ai giardini. Pronto l’abbattimento: "Creano un pericolo"

Prato, 12 aprile 2024 – Cinghiali ai giardini della Sacra Famiglia. Il branco scende nel tardo pomeriggio in cerca di cibo. Il problema è che a quell’ora la zona è popolata di bambini, genitori e anziani soprattutto adesso che le giornale si sono allungate. Da qui è partita la segnalazione al Comune che ha attivato la Polizia Provinciale.

«Molti residenti hanno segnalato la presenza dei cinghiali, preoccupati per la sicurezza, specialmente considerando la presenza di bambini nei giardini - spiega il comandante della Provinciale Michele Pellegrini -. I cinghiali, essendo animali selvatici, possono comportarsi in modo aggressivo verso le persone o le cose, rappresentando a tutti gli effetti una minaccia per l’incolumità pubblica nelle aree urbane.

La stessa legge toscana permette la caccia ai cinghiali tutto l’anno, sia durante l’attività venatoria che in caccia di selezione, in quanto ha stabilito che il cinghiale incarna una specie da eradicare". Intanto sono state chieste tutte le autorizzazioni necessarie alla Regione, a seguire ci sarà un confronto con la Provincia per decidere se procedere o meno con l’abbattimento degli animali, in orario serale e in zona protetta.

I cinghiali sono portatori di peste suina africana, un loro trasferimento in altre zone del territorio è strettamente vietato per prevenire la diffusione della malattia. Il sindaco e la Regione Toscana hanno richiesto e autorizzato l’abbattimento degli animali in risposta alle preoccupazioni dei residenti per la sicurezza. Come da prassi, gli eventuali animali abbattuti vengono inviati al processo di lavorazione delle carni e successivamente donati in beneficenza.

Si.Bi.