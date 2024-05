"Proteggere gli animali durante le calamità"

Si chiama "Azioni di prevenzione e riduzione del rischio per gli animali durante calamità naturali nel territorio di Prato" il progetto patrocinato dal Comune che partirà giù la prossima settimana alla Lav. "Questa iniziativa nasce da una sempre maggiore necessità di proteggere gli animali in un territorio caratterizzato da una crescente vulnerabilità alle emergenze naturali – dice Cristiano Giannessi – Gli animali, spesso dimenticati durante tali calamità, sono al centro di questo progetto che mira a mitigare i danni e a migliorare la loro sicurezza". In particolare sarà svolta un’analisi territoriale per identificare rischi e vulnerabilità, seguita da una valutazione del rischio specifico per le strutture e il territorio di Prato. Verranno poi pianificate azioni di mitigazione per ridurre i danni potenziali e migliorare le infrastrutture, con l’installazione di ricoveri rialzati nelle colonie feline a maggior rischio. Una fase cruciale del progetto sarà la formazione dei volontari attraverso corsi e simulazioni per garantire una risposta efficace durante le emergenze. Durante l’alluvione è stata messa in evidenza la necessità di interventi mirati. Numerose le criticità che andranno risolte all’interno dell’Oasi felina La Bogaia (nella quale trovano rifugio oltre 150 gatti) e in tutte le colonie sparse sul territorio pratese. Grazie all’immediato aiuto dei volontari durante l’alluvione, i danni sugli animali sono stati minimi ma è emersa la necessità di potenziare le strutture per impedirne l’allagamento.