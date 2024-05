La Zenith adesso non vuole più svegliarsi: "Possiamo passare il primo turno nazionale"

"E’ la seconda finale consecutiva dei play off che vinciamo, peraltro in due gironi diversi. Per noi è un grande orgoglio e testimonia l’ottimo lavoro che stiamo facendo come società in questi anni". E’ molto soddisfatto Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato, dopo il successo ottenuto dai bluamaranto nella finale del girone A di Eccellenza contro il Cuoiopelli. Una vittoria per 3-2 che mette una bella ciliegina sulla torta rappresentata da una stagione partita in sordina, ma poi decollata soprattutto nel girone di ritorno. E ora per la Zenith Prato ci sarà da affrontare il primo turno delle fasi nazionali, la sfida andata e ritorno contro il Granamica, formazione emiliana che ha vinto i play off del girone B battendo 4-0 il Pietracuta. Debutto previsto domenica a Granarolo, in trasferta, per poi affrontare il ritorno in casa, al "Chiavacci", il prossimo 2 giugno.

"Siamo arrivati alle fasi nazionali con merito. E per questo ringrazio tutto lo staff tecnico, lo staff organizzativo e i giocatori e l’allenatore della prima squadra – insiste Cammelli –. Ci auguriamo di fare meglio delle precedenti occasioni in cui ci siamo trovati a questo punto della post season. Il Granamica è una squadra giovane, ma fatta di ragazzi che vengono da settori giovanili importanti. Spero di vedere tanti sostenitori in tribuna al ‘Chiavacci’ nella sfida decisiva di ritorno. Ho sensazioni positive per come ho visto la squadra in queste settimane".

Più che soddisfatto anche l’allenatore della prima squadra bluamaranto, Simone Settesoldi: "Abbiamo fatto un gran lavoro, ma l’appetito vien mangiando. Vorrei provare almeno a migliorare il risultato ottenuto nella passata stagione, quindi passare questo primo turno – spiega il tecnico della Zenith Prato –. Sono convinto che la Zenith Prato, con questa convinzione e con questa determinazione ha tutte le carte in regola per giocarsi alla pari questo primo turno della post season nazionale. I ragazzi sono determinati a proseguire il più a lungo possibile. Ci proveremo, peraltro con l’organico quasi al completo, eccezion fatta per il giovane Castiello, che sarà squalificato per la prima sfida".

In caso di successo nel doppio confronto con il Granamica la Zenith Prato andrà poi ad affrontare, per il salto in serie D, la vincente del confronto fra UniPomezia e Castelfidardo. Anche in quel caso la sfida si giocherebbe andata e ritorno.

L.M.