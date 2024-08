Emanuele Trechas. La sua ’prima’ a Iolo

PRATO

"Ho avuto un problema di natura fisica ma sto recuperando e spero di essere disponibile per la gara di coppa a Iolo contro i Cavalieri. Perché disputare proprio nella mia città la mia prima partita da professionista sarebbe il massimo". Parola di Emanuele Trechas, unitosi di recente al Vicenza e pronto a disputare la Serie A Elite 2024/25, che fra tre settimane dovrebbe tornare al Chersoni da avversario nel "barrage" di Coppa Italia che vedrà i Cavalieri Union affrontare i vicentini. Il rugbista pratese, cresciuto proprio nelle giovanili dei Cavalieri, avrà a breve modo di debuttare anche nella massima divisione nazionale salendo di una categoria e mezza, visto che aveva trascorso l’ultima stagione in Serie A sotto le insegne dell’UR Firenze che (a differenza dei Cavalieri) non si è qualificata per la nuova Serie A1 2024/25. Il venticinquenne di Prato aveva debuttato fra i "senior" nel Florentia ai tempi della Serie C, prima di tornare ai Cavalieri nel 2018 e restarvi sino ai primi mesi del 2020. Una stagione e mezza prima dell’approdo al Noceto ormai un quadriennio fa, senza di fatto scendere mai in campo a causa dell’annullamento dei campionati deciso dalla Fir a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020/21. Il classe 1999 era poi tornato al Florentia in Serie B, ritrovando la A a seguito della nascita dell’UR Firenze la scorsa estate e sfidando nel passato torneo anche i suoi ex-compagni "tuttineri". Ecco perché Cavalieri – Vicenza sarà anche la "sua" gara. E pur riservando parole al miele per gli ex-compagni, ha lasciato intendere di tenere particolarmente a vincere la prossima sfida di coppa. "I Cavalieri sono reduci da un’ottima stagione, c’è poco da dire – ha concluso – personalmente, mi sono impegnato tanto e penso di essere cresciuto anche sotto il profilo tecnico. Voglio continuare a dare il massimo anche in un campionato più impegnativo: a Vicenza ho trovato un bel gruppo ed una società solida e strutturata che mi ha accolto bene. Siamo un’ottima squadra, penso che ci siano le premesse per disputare una stagione importante".