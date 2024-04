Un giovane ungulato ha scelto come casa il canale Lagora

La Spezia sembra diventata la città dei cinghiali. Dopo i due adulti e sette cuccioli rimasti chiusi per 18 giorni nel parco della Maggiolina nell’agosto 2022, con tutte le polemiche che ne sono susseguite, ora c’è un altro caso che vede protagonista un cinghiale. Da qualche tempo, infatti, un giovane ungulato ha scelto come propria casa il canale Lagora (nella foto). Staziona nei pressi del ponte che collega viale Amendola con il Crdd, ma si sposta anche sotto l’altro ponte di via XV Giugno. Probabilmente è arrivato lì scendendo da via Filzi a Pegazzano in cerca di cibo, come è già capitato altre volte con altri ungulati, ma invece di tornare indietro si è fermato e ha scelto il Lagora come casa. Pare sia lì da parecchi giorni, in molti lo hanno visto e fotografato. Qualcuno gli ha lanciato da mangiare e anche per questo non si è più spostato. Meno male che il cinghiale si trova nel Lagora e non in un’area frequentata dal pubblico, altrimenti si sarebbe aperto un altro caso Maggiolina. Nessuno si è sognato di catturarlo, anche perché scatterebbe la procedura dell’abbattimento. "Non dà noia a nessuno, lasciatelo stare", il commento di un bimbo che lo ha visto sguazzare nel canale.

Massimo Benedetti