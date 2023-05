Prato, chiusa temporaneamente l'area di sgambatura cani di via Ragnaia a La Querce

Prato, 20 maggio 2023 - Il Comune ha provveduto a chiudere temporaneamente l'area di sgambatura cani di via Ragnaia a La Querce, di sua proprietà. Questo per permettere le verifiche archeologiche preliminari e la bonifica di eventuali ordigni bellici nella zona di pertinenza dei torrenti Marinella e Ciliegio a cura di Tecne, azienda specializzata incaricata da Autostrade per l'Italia nell'ambito del progetto della terza corsia nel tratto Firenze-Pistoia della A11 Firenze-Pisa Nord. In corrispondenza dei due corsi d'acqua sorgerà infatti la cassa d'espansione chiesta all'amministrazione comunale pratese come opera di mitigazione del rischio idraulico del territorio. La Tecne ha il permesso di accesso all'area comunale fino al 26 agosto, ma è probabile che i saggi sul terreno saranno completati prima. Non appena terminate le operazioni previste l'area di sgambatura cani verrà riaperta al pubblico.