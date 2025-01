Prato, che peccato: una trasferta amara

Un altro tonfo per il Prato in questo 2025. All’Immergas Stadium "Volante Levantini", i lanieri si illudono con Pereira Lopes, per poi essere rimontati dal Lentigione con Nanni (su rigore) e Pastore, che fissano il risultato finale sul 2-1. Per Remedi e compagni, presentatisi al calcio d’inizio senza gli infortunati Barbuti, Preci, Girgi e Gemmi, e il partente Pizzutelli, che proprio ieri ha rescisso il contratto per "gravi motivi familiari", si tratta del secondo ko consecutivo. Un campanello d’allarme, anche perché il margine sulla zona playout si riduce.

A farsi preferire in avvio sono i padroni di casa. All’8’, ecco il tentativo da parte di Alessandrini, il cui tiro si spegne sul fondo non di molto. Passano tre minuti e Nanni vince un contrasto con Conson nell’area dei lanieri, per poi concludere sull’esterno della rete. Al 14’ si registra la prima conclusione ad opera del Prato, con Remedi che dalla distanza impegna in due tempi Gasperini. Due giri di lancette più tardi, i biancazzurri sbloccano il punteggio: dopo un recupero palla sulla rimessa dal fondo degli avversari, Giusti fa partire un cross di cui approfitta Pereira Lopes, che sotto misura non può sbagliare. Per lui si tratta del secondo sigillo dal suo arrivo a Prato. La reazione dei reggiani non si fa attendere e Fantoni deve neutralizzare i tiri di Nanni prima e Mordini poi. Al 28’ invece è Magazzù a provarci, ma la mira non lo assiste. Al 31’ il match vive un’altra svolta: Remedi atterra Alessandrini e l’arbitro Maresca decreta calcio di rigore. Dal dischetto Nanni non sbaglia e impatta. Lo stesso Nanni subito dopo calcia sull’esterno della rete. Dopo il momento difficile, la truppa di mister Mariotti torna a rendersi pericolosa al 37’ con Cozzari che, servito da Pereira Lopes, costringe ad una gran parata Gasperini. E’ questa l’ultima emozione. La ripresa comincia con il miracolo di Fantoni sulla mezza girata di Mordini. Sull’altro fronte, dopo il cambio fra Rossi e Azizi, è Pereira Lopes a minacciare Gasperini, che tuttavia respinge con i pugni. L’attaccante del Prato è protagonista anche al 66’ con una volata che viene fermata sul più bello da Capiluppi. La replica del Lentigione è immediata, con Fantoni a superarsi nuovamente sulle conclusioni di Bonetti e Alessandrini. La partita è più aperta che mai e stavolta il sussulto è di marca biancazzurra: la ripartenza di Cozzari favorisce Pereira Lopes, su cui è decisivo Gasperini. Sostituzioni da entrambe le parti: dentro Battistello e Babbi per i locali; Videtta, Galliani e Vannucchi (quest’ultimo all’esordio) per gli ospiti. La banda di mister Cassani spinge per trovare il gol del sorpasso, che si materializza all’83’: Mordini supera Limberti e serve Pastore, che da posizione invitantissima buca Fantoni. Cozzari cerca subito di rispondere, ma il suo tiro a giro non inquadra il bersaglio grosso. Mariotti lancia nella mischia pure Baldari e i lanieri si preparano al forcing finale. Ma i reggiani controllano senza problemi.

Francesco Bocchini