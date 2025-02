In migliaia nonostante la pioggia. Prato, grande festa per il Capodanno cinese

Prato, 9 febbraio 2025 – In una Prato bagnata dalla pioggia, si è svolta, come di consueto, la colorata celebrazione del Capodanno cinese, attirando migliaia di partecipanti nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Protagonista indiscusso della manifestazione è stato il tradizionale Dragone, che, sfilando per le vie cittadine, ha segnato l'inizio dell'anno del Serpente, simbolo di rinascita secondo l'oroscopo orientale.

Grande festa a Prato per il Capodanno cinese (Foto Attalmi)

Le persone, affiancate dai numerosi turisti, hanno sfidato il maltempo, armate di ombrelli, per assistere all'evento più atteso in una città che vanta la maggiore concentrazione di cinesi nel nostro Paese: si contano circa 25.000 cittadini cinesi su una popolazione complessiva di 200.000 abitanti. La mattinata ha preso avvio alle 9 presso il Tempio Buddista Pu Hua Si, ubicato in piazza della Gualchierina. Da lì, la parata ha attraversato il Macrolotto Zero, meglio conosciuto come la Chinatown di Prato, per giungere successivamente in piazza del Comune, dove i partecipanti sono stati accolti dalla sindaca Ilaria Bugetti.

La conclusione della celebrazione ha avuto luogo in piazza Santa Maria delle Carceri, arricchita da esibizioni di danza e musica tradizionali. Anche il console cinese generale a Firenze, Yi Qi, ha presenziato all'evento, a testimonianza della forte partecipazione della comunità cinese. (ANSA).