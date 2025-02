Capodanno cinese, i percorsi delle sfilate del dragone

Prato, 7 febbraio 2025 - I rintocchi della campana del Tempio buddista il 28 gennaio alle 17, corrispondente alla mezzanotte di Pechino, hanno segnato l’inizio del Capodanno cinese 2025 e l'ingresso nell’anno del Serpente del calendario lunare cinese - simbolo di saggezza, astuzia e intuizione - un grande evento festeggiato da tantissimi cittadini provenienti anche da fuori città o fuori regione per ammirare le tradizionali sfilate del dragone, organizzate dall'associazione cinese del Tempio Buddista Pu Hua Si, che si terranno l'8 e 9 febbraio per le strade dei Macrolotti 1 e 2 e dal Tempio di piazza della Gualchierina a piazza Santa Maria delle Carceri.

Programma del sabato

8 febbraio (zona industriale del Macrolotto 1 e 2). Dalle ore 9 alle 13:30: partenza da via Toscana per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo.

Dalle ore 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie.

Programma della domenica

9 febbraio la tradizionale sfilata si terrà invece al Macrolotto Zero e in Centro storico. Alle ore 9 partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi, via Pistoiese, via Giordano (inversione di marcia), via Marini, Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico, via Guasti, piazza del Comune, via Ricasoli, piazza San Francesco, via San Bonaventura e piazza Santa Maria delle Carceri. Qui, al termine della sfilata, ci saranno performance di danza e musica.

Per tutto il percorso, sia dell’8 che del 9 febbraio, ci sarà la temporanea sospensione della circolazione limitatamente al passaggio del corteo. Attenzione ai divieti di sosta, che domenica 9 febbraio saranno in vigore dalle 7:30 alle 14:30 in via San Vincenzo, in un tratto di via Pistoiese e di via Strozzi e nel parcheggio di via Cavour.

Misure di sicurezza

Inoltre, domenica 9 febbraio, dalle 9 alle 14 in piazza Santa Maria delle Carceri, divieto di vendita e di introduzione nell'area di bombolette spray al peperoncino e di bevande alcoliche e superalcoliche o di qualunque genere in contenitori di vetro, alluminio o comunque qualsiasi altro materiale contundente. Inoltre, in vigore il divieto per i pubblici esercizi in piazza o in prossimità di somministrare per asporto bevande alcoliche e superalcoliche o bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro, fatta salva la somministrazione al banco e al tavolo.