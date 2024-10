Prato capitale dell’Orienteering. Arrivano sfidanti da tutto il mondo

Oltre 700 sfidanti provenienti da tutto il mondo, pronti a competere servendosi del loro senso d’orientamento per raggiungere al più presto i punti indicati nella mappa che sarà loro consegnata. Per quattro giorni, Prato si candida ad essere la "capitale mediterranea" dell’orienteering, in quanto ospiterà la quinta edizione del "Toscana Orienteering Classic" che quest’anno sarà valida anche come "Giochi del Mediterraneo" e come prove di punteggio World Ranking Event. Ciò vuole dire che alla tappa organizzata dall’associazione Ikp Orienteering prenderanno parte agonisti provenienti da 32 Paesi diversi, alla ricerca di punteggi utili per staccare il pass per i campionati mondiali e per le prove di coppa del mondo. La manifestazione è stata presentata ieri mattina in Comune, alla presenza del consigliere delegato allo sport Luca Vannucci, dell’assessore al turismo Chiara Bartalini e di Massimo Bianchi dell’Ikp Orienteering. Nato in Scandinavia ormai più di un secolo fa, l’orienteering ha ormai da anni preso piede anche in Italia. I partecipanti, aiutandosi con una bussola, avranno il compito di raggiungere i vari punti di controllo di una determinata area da esplorare indicati sulla mappa impiegando il minor tempo possibile. Sono quattro in particolare le prove che si disputeranno sul territorio pratese e che coinvolgeranno in primis le categorie "senior" maschili e femminili: si parte dopodomani alle Cascine di Tavola con la "Night Race Sprint Distance", che inizierà alle 17,30 e avrà il suo fulcro nel parco. Il giorno successivo, alle 15, l’attenzione si sposterà in centro storico con la "Sprint Distance", mentre sabato alle 10 prenderà il via la "Middel Distance" da Travalle. La kermesse agonistica si chiuderà domenica nel parco di Galceti con la "Long Distance" in partenza alle 9.

Oltre alle categorie agonistiche, saranno predisposti percorsi di gara per scuole ed esordienti ai quali potranno partecipare coloro che desiderano approcciarsi per la prima volta a questa disciplina (dai 10 ai 75 anni): per loro sarà possibile iscriversi direttamente il giorno delle gare presentandosi in segreteria (o contattando la società alla mail [email protected] per ulteriori info). "Sarà assegnato anche il premio della delegazione che viene da più lontano, vinto dalla Tasmania – hanno concluso Bartalini e Vannucci - siamo riusciti a coinvolgere a tutto il territorio della provincia pratese. Lo sport è anche turismo e questa manifestazione è la dimostrazione di come i due ambiti possano crescere insieme".

Giovanni Fiorentino