Prato, il Comune propone alla Provincia la cessione delle sedi di Buzzi, Datini e Livi

Prato, 25 febbraio 2025 - Il Comune propone alla Provincia di Prato la cessione della proprietà degli immobili sede degli istituti superiori Tullio Buzzi, Francesco Datini e Carlo Livi, con vincolo di destinazione ad uso scolastico: il trasferimento di proprietà consentirebbe infatti una notevole semplificazione degli ambiti di competenza tra i due enti, considerando che quella in materia di istruzione per le scuole secondarie di secondo grado ricade nella sfera della Provincia, mentre la proprietà degli edifici è del Comune. Invece in seguito agli approfondimenti eseguiti dagli Uffici di Pubblica Istruzione e Patrimonio, al momento non è possibile procedere al trasferimento di proprietà della sede del Liceo Classico Cicognini di via Baldanzi, in quanto l’immobile presenta parti murarie e impiantistiche in condivisione con la limitrofa scuola secondaria di primo grado Curzio Malaparte: rendere i due edifici completamente indipendenti richiederebbe lavori ad oggi non sostenibili da parte dell'Amministrazione comunale.

Infine il Comune ha accolto la richiesta della Provincia di Prato di rinnovare la concessione degli spazi del Centro civico Ventrone di via delle Gardenie, da anni occupato da alcune classi in esubero dell'istituto Dagomari, e del laboratorio didattico Margherita Hack (ex Rodarino, presso il Polo scolastico di via Galcianese ), occupato da varie classi del Marconi e del Livi: il Comune infatti di fronte al boom di iscrizioni in diverse scuole superiori del territorio già dal 2019 è andato in soccorso della Provincia di Prato mettendo a disposizione i propri spazi. A tutela degli studenti e delle loro famiglie la concessione è stata prorogata anche per il prossimo anno scolastico, dal 1 settembre 2025 al 31 agosto 2026. Pertanto il Rodarino e il Centro Ventrone dall'anno scolastico 2026-2027 tornerà nella disponibilità del Comune.