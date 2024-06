Prato, Bugetti proclamata sindaca

Prato, 13 giugno 2024 – È avvenuto questa mattina in palazzo comunale il passaggio di consegne tra il sindaco uscente Matteo Biffoni e la sindaca neoeletta Ilaria Bugetti, entrambi del Pd. Bugetti è stata proclamata prima cittadina, ricevendo la fascia tricolore dal suo predecessore. «Sono felice ed emozionata», ha detto la prima donna a ricoprire questo ruolo in città.

La proclamazione di Ilaria Bugetti

«Per me - ha continuato - non è la prima volta con la fascia, visto che ho fatto la sindaca a Cantagallo, ma ovviamente sento tutta la pressione, l'onere e la responsabilità di questo compito che i cittadini mi hanno affidato. La prima cosa utile da fare sarà quella di andare a conoscere personalmente i dipendenti e i dirigenti degli uffici, che dovranno tradurre l'azione politica che metteremo in campo».

«Termino il mio incarico e i nostri 10 anni di lavoro - ha detto invece Biffoni - con la soddisfazione più grande, quella di passare il testimone alla candidata del centrosinistra che ha saputo incarnare i valori della coalizione e del partito e che, fatemi dire, ha raccolto anche il frutto di un'amministrazione che è sempre stata giudicata positivamente».