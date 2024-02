Prato brick show al Garibaldi

Organizzata da Toscana Bricks sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10 alle 19 al Garibaldi Milleventi arriva la prima edizione di "Prato Brick show" per immergersi, adulti e bambini, nella mostra tutta dedicata ai mattoncini Lego. Con le donazioni del pubblico che parteciperà alla pesca di beneficenza potranno essere raccolti i fondi necessari all’acquisto di scatole di mattoncini Lego da donare ai bambini ricoverati negli ospedali toscani per alleggerire il peso della malattia e ritrovare la possibilità di gioire. In mostra creazioni originali affiancate dai laboratori "Costruisci Lego minecraft", "Mosaici" "Speed Building contest", area gioco libera nella quale i visitatori potranno dare sfogo alla loro fantasia e spazi per bambini come la "Galleria giovani costruttori".