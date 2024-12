Prato, Babbo Natale fa visita ai bambini ricoverati in ospedale

Prato, 20 dicembre 2024 – Anche quest'anno all'ospedale di Prato si è svolta la consueta iniziativa di vicinanza ai bambini ricoverati, promossa ed organizzata dal Centro Diritti del Malato, che fin dal 1989 non fa mancare la sua presenza portando lo spirito natalizio nelle corsie del reparto di ostetricia e pediatria. "Da allora -ha commentato Fabio Baldi, presidente dell'Associazione- tale cerimonia prosegue, sempre insieme all'Azienda Usl e grazie ai doni offerti dal Gruppo Conad di Prato. I bambini hanno ricevuto i regali da un Babbo Natale molto speciale: il direttore generale dell'Azienda Usl Toscana centro, Valerio Mari che, come avvenuto lo scorso anno, ha personalmente consegnato i giocattoli ai genitori dei nuovi nati e ai piccoli degenti, alcuni dei quali trascorreranno il Natale in reparto. Ad accogliere il direttore generale nella sua veste natalizia e la delegazione formata oltre che da Baldi da Elisabetta Marcucci, sempre del Centro per i Diritti del Malato e da Tommaso e Fabio Signorini, dirigenti Gruppo Conad, c'erano la direttrice del presidio ospedaliero la dottoressa Maria Teresa Mechi, la direttrice infermieristica Monica Chiti, la direttrice della struttura di ostetricia e ginecologia la dottoressa Elisa Scatena e il direttore della struttura di pediatria Pier Luigi Vasarri.