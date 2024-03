Prato, consegnate le tre nuove aule alla scuola Dalla Chiesa

Prato, 18 marzo 2024 - Nella mattinata odierna sono state consegnate le tre nuove aule didattiche della scuola secondaria di primo grado Dalla Chiesa all'interno dell'istituto comprensivo Iva Pacetti. Dopo numerose problematiche che hanno ritardato i lavori, sono state ultimate e consegnate alla scuola, che necessitava di ampliare i propri spazi in quanto gli iscritti crescono ogni anno di più. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Matteo Biffoni, l'assessora alla Pubblica istruzione Ilaria Santi e l'assessora alla Città curata Cristina Sanzò, circondati da tanti ragazzi che con grande entusiasmo, accompagnati dai loro insegnanti, hanno cantato vari pezzi musicali.

"Abbiamo realizzato un intervento necessario per la scuola - ha detto Biffoni - che cresce e continua a lavorare per far sì che i ragazzi abbiano un'esperienza didattica migliore possibile e per dare a preside e insegnanti un ambiente di lavoro adeguato. Siamo molto contenti di essere riusciti a realizzare questi spazi nell'interesse dei nostri cittadini più preziosi, che sono i ragazzi. Ringrazio gli uffici dell'Amministrazione comunale che hanno risolto molte difficoltà burocratiche, assenza di risorse e aumenti dei prezzi post Covid che hanno rallentato i lavori. Ora tocca a voi ragazzi mettercela tutta". Al sindaco ha fatto ecco l'assessora Santi. "Davanti a noi abbiamo delle belle aule che ci hanno fatto tribolare per anni - afferma l'assessora Ilaria Santi- insieme agli uffici abbiamo lavorato tanto per arrivare alla consegna di queste tre classi. Purtroppo questo cantiere ha avuto più sfortuna di altri: nello stesso istituto comprensivo abbiamo consegnato l'ampliamento di Santa Gonda, senza intoppi e nei tempi programmati, mentre invece per questo, nonostante fosse più piccolo, ci sono stati alcuni problemi burocratici. Noi ce l'abbiamo messa tutta, con la collaborazione delle insegnanti e dei genitori. Chiedo a voi ragazzi di sfruttare al meglio queste aule, siete una delle scuole che a Prato continua a crescere con un buon numero di iscrizioni, quindi bisogna valorizzare questo patrimonio".

L'investimento complessivo è di 450mila euro e comprende due blocchi di 230 mq adiacenti all'istituto, bagni e un locale accessorio, realizzati interamente in legno. Le aule sono direttamente collegate al giardino in modo tale che gli ambienti interni ed esterni possano comunicare.